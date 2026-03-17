Petro denuncia presuntos bombardeos desde Ecuador en zona fronteriza
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encendió las alarmas diplomáticas y de seguridad este lunes tras denunciar públicamente el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona limítrofe con el país vecino.
Durante un consejo de ministros, el jefe de Estado colombiano informó sobre la aparición de una bomba lanzada desde una aeronave en un punto cercano a la frontera. Petro fue enfático al señalar que, según sus sospechas iniciales, estos actos no serían responsabilidad de los grupos armados ilegales que operan en la zona.
Se va a investigar bien los modos... ratificando un poco mi sospecha: nos están bombardeando desde Ecuador y no son los grupos armadosGustavo Petro, presidente de Colombia.
Investigación en curso
Aunque el presidente no señaló directamente a ninguna entidad o institución específica del país vecino, sus declaraciones sugieren una preocupación por la procedencia del sobrevuelo y la naturaleza del artefacto encontrado. Hasta el momento, las autoridades de Ecuador no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones, mientras que el Ministerio de Defensa colombiano y la Cancillería iniciarán los protocolos para verificar el origen exacto del proyectil y el trayecto de la aeronave implicada.
Este incidente se suma a la ya compleja situación de orden público en la frontera, donde la presencia de economías ilícitas y grupos multicrimen mantiene en alerta a ambas naciones. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles técnicos sobre el tipo de explosivo hallado.