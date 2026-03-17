Gustavo Petro Petro denuncia presuntos bombardeos desde Ecuador en zona fronteriza El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encendió las alarmas diplomáticas y de seguridad este lunes tras denunciar públicamente el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona limítrofe con el país vecino.

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Durante un consejo de ministros, el jefe de Estado colombiano informó sobre la aparición de una bomba lanzada desde una aeronave en un punto cercano a la frontera. Petro fue enfático al señalar que, según sus sospechas iniciales, estos actos no serían responsabilidad de los grupos armados ilegales que operan en la zona.

Se va a investigar bien los modos... ratificando un poco mi sospecha: nos están bombardeando desde Ecuador y no son los grupos armados Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Investigación en curso

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Aunque el presidente no señaló directamente a ninguna entidad o institución específica del país vecino, sus declaraciones sugieren una preocupación por la procedencia del sobrevuelo y la naturaleza del artefacto encontrado. Hasta el momento, las autoridades de Ecuador no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones, mientras que el Ministerio de Defensa colombiano y la Cancillería iniciarán los protocolos para verificar el origen exacto del proyectil y el trayecto de la aeronave implicada.