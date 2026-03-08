Elecciones 2026 Elecciones Colombia 2026: Pacto Histórico se refuerza con la mayor bancada en el Senado La Registraduría también dio a conocer quiénes serán los candidatos de la próxima elección presidencial de mayo, en donde la uribista Paloma Valencia ha sido la gran triunfadora de las votaciones.

Video Escudo de las Américas: ¿Estrategia contra el crimen o jugada política?

Colombia vivió una intensa jornada electoral en donde casi 20 millones de ciudadanos eligieron este domingo 8 de marzo a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, así como la consulta de precandidatos a la Presidencia de la República.

De acuerdo con los datos oficiales de la Registraduría Nacional de Colombia, el partido oficialista Pacto Histórico, de Gustavo Petro, se llevó mayorías en el Senado, pero en en la Cámara la historia fue otra, en donde los opositores de Centro Democrático le llevaban ventaja.

Además, ha definido los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo. La candidata uribista Paloma Valencia ha sido la gran triunfadora de las votaciones, aunque su contendor Juan Daniel Oviedo ha emergido como la gran sorpresa de la jornada

Así fue la jornada electoral en Colombia

Desde las 8:00 a. m. filas tempranas ya se encontraban en los puestos de votación en todo el territorio en lo que es una de las jornadas más importantes del calendario político: la elección del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030.

En distintas regiones del país, miles de efectivos militares y policiales fueron movilizados para garantizar la normalidad de la votación y prevenir posibles alteraciones del orden, además de un contexto electoral tenso, marcada por amenazas y violencia contra líderes políticos.

El polémico llamado de Petro

Desde temprano, la actividad política se concentró en Bogotá. El presidente Gustavo Petro acudió a votar y, al hacerlo, llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones legislativas, pero encendió la polémica al llamar a no participar en la consulta de precandidatos.

En un primer momento, Petro pidió participar en el proceso democrático “con convicción” e insistió en la importancia de fortalecer la transparencia del sistema electoral y de avanzar hacia mecanismos tecnológicos más robustos para el conteo de votos.

Sin embargo, a través de sus redes sociales se refirió a la consulta que se realiza a la par esta jornada electoral y anunció que solo había participado en la elección de senadores y representantes, añadiendo: “No venda el voto, no vote por su verdugo”, manifestación que causó severas críticas.

La jornada transcurrió con relativa normalidad en la mayoría de los centros de votación, aunque las autoridades reportaron incidentes aislados. Entre ellos, denuncias sobre presuntas irregularidades en algunos tarjetones y el hallazgo de personas que, según investigaciones preliminares, habrían sido trasladadas para votar en determinadas regiones.

INCIDENTES EN LA ELECCIÓN DE COLOMBIA

En el municipio de La Macarena, el puesto de votación Puerto Lozada registró un incidente relacionado con presunto hostigamiento. De acuerdo con la Registraduría Nacional, en la zona rural del municipio de la Macarena se reportaron posibles disparos, por lo que anunciaron que no sería posible adelantar el proceso de preconteo de votos en ese punto.

#AEstaHora se presenta hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, Meta.



Debido a esta situación de orden público, no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos.



Las autoridades competentes en el… pic.twitter.com/3lKca9LzKW — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 8, 2026



Momentos después, la Registraduría reportó otra situación, ahora en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde hubo bloqueos en las afueras del caso urbano por prsuntos integrantes de la Guardia Indígena.

En punto de las 4:00 de la tarde cerraron los puestos de votación y comenzó el preconteo de votos en todo el país. En cada mesa, los jurados iniciaron el registro de resultados preliminares que serían transmitidos a la Registraduría para dar a conocer los primeros boletines de la jornada electoral.

Con el inicio del conteo, Colombia entró en una nueva fase de expectativa política. Los resultados no solo definirán la composición del Congreso para los próximos cuatro años, sino que también marcarán el equilibrio de fuerzas que condicionará la recta final del gobierno de Gustavo Petro y la próxima campaña presidencial.

ASÍ VAN LAS VOTACIONES EN COLOMBIA HOY 8 DE MARZO

Corte de las 5:20 de la tarde, tiempo de Colombia, y con el 1.25% de las mesas informadas las votaciones para el Senado de la República le dan al partido oficialista Pacto Histórico una ligera ventaja sobre la oposición Centro Democrático.

Pacto Histórico: 21.02%

Partido Centro Democrático: 19.12%

Alianza por Colombia: 9.36%

Ahora Colombia: 8.84%

Sobre la Consulta de precandidatos, que es una especie de primaria interpartidista, la opositora Paola Susana Valencia de Centro Democrático registra una preferencia de 82.83% hasta el momento, una ventaja abismal sobre el resto de las precandidaturas.

Información en desarrollo...