No hay mexicanos entre las víctimas por ataques en Medio Oriente: Cancillería de México

La Cancillería de México pidió a los connacionales que se encuentran en la región que se mantengan resguardados en lugares interiores y seguros. Además informó que hasta el momento no hay reporte de que haya mexicanos entre las víctimas de los conflictos en Medio Oriente.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, informó que hasta el momento no se reporta que personas mexicanas, residente como en tránsito, estén entre las víctimas que han dejado los ataques en Medio Oriente, tras la operación coordinada entre Estados Unidos e Israel, en contra de Irán.

Durante una reunión virtual con embajadores mexicanos en la región del Medio Oriente, el canciller indicó que el objetivo es fortalecer las medidas de seguridad que se adoptarán para proteger a las y los connacionales que se encuentren en la región.

Hasta ahora, todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y no se reportan personas cuya integridad física se haya visto afectada.
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

El canciller De la Fuente indicó que entre los mexicanos que están en tránsito por la región se encuentran varados en aeropuertos debido a la cancelación de vuelos ante el cierre del espacio aéreo, por lo que los protocolos de evacuación contemplan la vía terrestre.

En ese sentido, la cancillería señaló que en muchos de los países de la región del Medio Oriente el espacio aéreo se encuentra cerrado, por lo que los protocolos de evacuación contemplan también rutas seguras vía terrestre, asimismo, señaló que las autoridades diplomáticas de México cuentan con un censo de connacionales residentes en cada uno de los países.

Finalmente, la Cancillería indicó que el área de Protección Consular de la SRE pidió:

  • Evitar viajar a la región por cualquier vía
  • Resguardarse en interiores, en lugares seguros
  • Evitar desplazamientos
  • Estar atentos a las instrucciones de las autoridades locales
México llama a la paz ante conflictos en el Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó la postura pacifista y diplomática de México ante la escalada del conflicto en Oriente Medio tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al ser cuestionada en un acto público en Culiacán, subrayó que México “siempre va a luchar por la paz” y que privilegiará el diálogo y la negociación; así como la solución pacífica de controversias internacionales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México también ha expresado “profunda preocupación” por las posibles consecuencias humanitarias y ha pedido a todas las partes evitar un mayor uso de la fuerza.


