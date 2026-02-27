Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

Este es el narcocorrido sobre "El Mencho" que está prohibido en México y que cantó un excandidato mexicano

Un excandidato mexicano de centro izquierda generó polémica al realizar una fiesta y pedir que se interpretara un narcocorrido en honor a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue abatido el pasado domingo 22 de febero por fuerzas mexicanas.

Video ¿Yerno, colaborador o hijastro? Agente de la DEA retirado habla de la sucesión de ‘El Mencho’

En medio de la tensión territorial en México que dejó el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, un excandidato mexicano de centro izquierda generó polémica al realizar una fiesta y pedir que se interpretara un narcocorrido en su honor que está prohibido en suelo mexicano.

Se trata del empresario y excandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pedro Segura, quien durante una fiesta pública celebrada en su rancho y hotel Vida en el Lago, ubicado en el municipio de Tepecoacuilco, Guerrero, solicitó al grupo invitado “Los Alegres del Barranco” que interpretara el narcocorrido que es conocido por ser un homenaje al “Mencho”, abatido por las Fuerzas Armadas Mexicanas el pasado 22 de febrero en el estado de Jalisco.

Según los reportes, pidió de manera insistente a la agrupación sinaloense “Los Alegres del Barranco” que interpretara el narcocorrido “El del Palenque”, pero la banda se negó a tocar el tema, debido a que enfrenta un proceso judicial en Jalisco por presunta apología del delito relacionado precisamente con la interpretación de ese corrido.

Ante la negativa del grupo, Segura tomó el micrófono y comenzó a cantar la primera estrofa del tema: “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”.

El momento fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó una ola de críticas contra el excandidato a la gubernatura de Guerrero, ante el contexto en el que ocurrió el episodio.

El evento se llevó a cabo apenas dos días después del abatimiento del líder y fundador de la violenta organización criminal el Cártel Jalisco Nueva Generación, hecho que detonó una serie de actos de violencia atribuidos a integrantes de esa organización criminal en distintos estados del país.

Video “El Mencho”: Posible ruta de escape de la casa donde vivía el líder del CJNG

El deslinde

Tras ello, el propio Partido Verde Ecologista de México se deslindó del político, alegando que no milita en el instituto político y que su relación únicamente fue cuando lo postuló para la gubernatura del estado de Guerrero en 2021, al lado del izquierdista Partido del Trabajo.

Concluido el proceso electoral de 2021, el Partido Verde no mantiene ni ha mantenido desde entonces relación, coordinación o comunicación alguna con el ciudadano en cuestión.
Dirigencia del Partido Verde Ecologista de México


En medio de la polémica, el partido mexicano condenó lo que llamó “cualquier acto de apología del delito o intento de glorificación de la vida criminal que tanto daño ha causado al país” indicó.

El narcocorrido del “Mencho”

Los narcocorridos que hacen referencia a "El Mencho", se desprenden del género regional mexicano, en el que se busca glorificar y narrar las acciones de una de las figuras criminales más violentas en las últimas décadas.

En diversos eventos públicos, principalmente en Jalisco, habían sido captados homenajes a Oseguera Cervantes en donde se presentaba este corrido conocido como “El del Palenque”, acompañados de fotografías del ahora occiso, así como agradecimientos públicos de propios servidores públicos.

