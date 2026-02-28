Irán

Sheinbaum Habla Sobre el Conflicto de EEUU e Israel contra Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que la postura del país es luchar por la paz, esto en medio de la escalada de tensiones en el Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y su violenta respuesta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este sábado 28 de febrero de 2026 sobre el ataque realizado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante su gira de trabajo en Culiacán, Sinaloa, la mandataria fue cuestionada por la prensa sobre su postura ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Al respecto, Sheinbaum subrayó la posición de México en favor de la solución pacífica de los conflictos y afirmó: “Paz, queremos paz. México siempre va a luchar por la paz”.

Información en desarrollo...

