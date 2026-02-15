Presos Políticos

Huelga de hambre en Venezuela: familiares de presos políticos exigen liberación

Familiares de presos políticos del régimen de Venezuela iniciaron una huelga de hambre a las afueras del comando policial en Caracas, que este domingo cumplió 24 horas. Los colectivos han pedido la liberación total de sus familiares.

N+ Univision y EFE picture
Por:N+ Univision y EFE
add
Síguenos en Google
Video ¿Elecciones en octubre? La presión por la transición democrática en la Venezuela de los Rodríguez: Análisis

Se cumplen 24 horas de que un grupo de familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre a las afueras del comando policial en Caracas, Venezuela, donde el sábado 17 de febrero personas fueron excarceladas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó que este domingo 15 de febrero, los familiares cumplieron 24 horas en huelga de hambre, exigiendo la libertad inmediata y plena de todos sus seres queridos quienes habían sido injustamente recluidos en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7.

PUBLICIDAD

A través de la red social X, la organización civil difundió imágenes que muestran a los familiares sobre colchonetas alineadas, cerca de quienes había más de una decena de policías y escudos antimotines.

En un cartel colocado en el lugar se puede leer la frase “Libertad para todos. De Zona 7 a la libertad”, además de una serie de fotografías de detenidos en el recinto.

Más sobre Presos Políticos

Familiares de presos políticos en Venezuela inician huelga de hambre exigiendo su liberación
4 mins

Familiares de presos políticos en Venezuela inician huelga de hambre exigiendo su liberación

América Latina
Venezuela libera a opositores cercanos a María Corina Machado, tras creciente presión internacional
3 mins

Venezuela libera a opositores cercanos a María Corina Machado, tras creciente presión internacional

América Latina
Familiares de presos políticos venezolanos protestan frente a la cárcel del Helicoide en Caracas
3 mins

Familiares de presos políticos venezolanos protestan frente a la cárcel del Helicoide en Caracas

América Latina
¿Cuándo podrían quedar en libertad los presos políticos de Venezuela? Esto promete el gobierno sobre aprobación de ley de amnistía
4 mins

¿Cuándo podrían quedar en libertad los presos políticos de Venezuela? Esto promete el gobierno sobre aprobación de ley de amnistía

América Latina
Asamblea de Venezuela discute Ley de Amnistía: ¿A qué presos políticos podría beneficiar?
5 mins

Asamblea de Venezuela discute Ley de Amnistía: ¿A qué presos políticos podría beneficiar?

América Latina
A un mes de la captura de Nicolás Maduro: Cuatro cambios ocurridos en Venezuela tras su detención
7 mins

A un mes de la captura de Nicolás Maduro: Cuatro cambios ocurridos en Venezuela tras su detención

América Latina
Venezuela libera un nuevo grupo de presos políticos la madrugada de este lunes
2 mins

Venezuela libera un nuevo grupo de presos políticos la madrugada de este lunes

América Latina
Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos
4 mins

Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos

América Latina
Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas
5 mins

Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas

América Latina
Trump dice que canceló nuevos ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos
2 mins

Trump dice que canceló nuevos ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

América Latina

La huelga comenzó oficialmente a las 6:00 hora local del sábado, aunque el grupo dijo a EFE que entonces ya tenían unas tres horas sin comer.

Evelis Cano, madre de Jack Tantak, un joven de 31 años detenido el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Policía Nacional Bolivariana, al que se le acusa por delitos de terrorismo y traición a la patria, dijo a EFE que la huelga es “indefinida, hasta que los liberen a todos”.

Familiares de los presos políticos que permanecen aún encarcelados, expresaron que se sienten “burlados y desmoralizados por esas promesas no cumplidas” de las autoridades.

Las excarcelaciones tras la transición en Venezuela

El pasado 6 de febrero, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que “todos” los presos políticos serían liberados una vez se aprobara la ley de amnistía, que aún sigue en discusión en la Asamblea Nacional —y que debía haberse aprobado “a más tardar” el viernes pasado.

Sin embargo, el Legislativo, que es dominado por el chavismo, aplazó el segundo y último debate de la ley debido a que existen desacuerdos sobre un artículo que exige a los beneficiarios presentarse ante la Justicia.

PUBLICIDAD

El sábado, el presidente del Parlamento informó de 17 excarcelaciones en el centro de detención Zona 7 de Caracas como parte del proceso vinculado a la amnistía, aunque las familias de los presos políticos continúan en huelga de hambre reclamando la liberación total.

Entre los liberados figuran líderes sindicales y jóvenes con autismo, junto con otros ciudadanos que estuvieron detenidos por razones políticas.

Tanto el debate de la ley como las excarcelaciones se dan en un momento de cambios políticos en Venezuela desde que Delcy Rodríguez asumió como mandataria encargada tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, lo que ha generado expectativas y presiones internas y externas sobre la liberación de más detenidos.

TLS

Mira también:

Relacionados:
Presos PolíticosVenezuelaDelcy RodríguezAmnistíaPresos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX