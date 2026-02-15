Presos Políticos Huelga de hambre en Venezuela: familiares de presos políticos exigen liberación Familiares de presos políticos del régimen de Venezuela iniciaron una huelga de hambre a las afueras del comando policial en Caracas, que este domingo cumplió 24 horas. Los colectivos han pedido la liberación total de sus familiares.

Se cumplen 24 horas de que un grupo de familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre a las afueras del comando policial en Caracas, Venezuela, donde el sábado 17 de febrero personas fueron excarceladas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó que este domingo 15 de febrero, los familiares cumplieron 24 horas en huelga de hambre, exigiendo la libertad inmediata y plena de todos sus seres queridos quienes habían sido injustamente recluidos en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7.

A través de la red social X, la organización civil difundió imágenes que muestran a los familiares sobre colchonetas alineadas, cerca de quienes había más de una decena de policías y escudos antimotines.

🚨El Helicoide no es solo un edificio.

📌Es uno de los centros donde hoy se vulnera la vida y la dignidad de personas inocentes en Venezuela.

📌Es el centro de tortura más grande de Latinoamérica.



Adentro hay incomunicación, aislamiento y denuncias de tratos crueles.

Afuera hay… pic.twitter.com/W1XvZmwrGe — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 15, 2026

En un cartel colocado en el lugar se puede leer la frase “Libertad para todos. De Zona 7 a la libertad”, además de una serie de fotografías de detenidos en el recinto.

La huelga comenzó oficialmente a las 6:00 hora local del sábado, aunque el grupo dijo a EFE que entonces ya tenían unas tres horas sin comer.

Evelis Cano, madre de Jack Tantak, un joven de 31 años detenido el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Policía Nacional Bolivariana, al que se le acusa por delitos de terrorismo y traición a la patria, dijo a EFE que la huelga es “indefinida, hasta que los liberen a todos”.

Familiares de los presos políticos que permanecen aún encarcelados, expresaron que se sienten “burlados y desmoralizados por esas promesas no cumplidas” de las autoridades.

Las excarcelaciones tras la transición en Venezuela

El pasado 6 de febrero, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que “todos” los presos políticos serían liberados una vez se aprobara la ley de amnistía, que aún sigue en discusión en la Asamblea Nacional —y que debía haberse aprobado “a más tardar” el viernes pasado.

Sin embargo, el Legislativo, que es dominado por el chavismo, aplazó el segundo y último debate de la ley debido a que existen desacuerdos sobre un artículo que exige a los beneficiarios presentarse ante la Justicia.

El sábado, el presidente del Parlamento informó de 17 excarcelaciones en el centro de detención Zona 7 de Caracas como parte del proceso vinculado a la amnistía, aunque las familias de los presos políticos continúan en huelga de hambre reclamando la liberación total.

Entre los liberados figuran líderes sindicales y jóvenes con autismo, junto con otros ciudadanos que estuvieron detenidos por razones políticas.

Tanto el debate de la ley como las excarcelaciones se dan en un momento de cambios políticos en Venezuela desde que Delcy Rodríguez asumió como mandataria encargada tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, lo que ha generado expectativas y presiones internas y externas sobre la liberación de más detenidos.

