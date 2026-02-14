Venezuela Familiares de presos políticos en Venezuela inician huelga de hambre exigiendo su liberación Una decena de familiares de presos políticos venezolanos iniciaron una huelga de hambre para presionar al gobierno interino de Delcy Rodríguez por la liberación de sus allegados. La protesta tiene lugar a las puertas de un sitio de detención en Caracas conocido como Zona 7, y se mantendrá hasta que liberen a los más de 30 presos cautivos allí, indicaron activistas.

Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, en medio de los reclamos para la liberación de los detenidos y tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, un sitio de detencion policial en Caracas donde acampan familias desde hace más de un mes, aguardando por la eventual liberación de sus allegados luego de que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunciara que liberaria a un número importante de detenidos.

Las manifestantes pernoctan en la calle, en un campamento improvisado frente a la sede policial, recostadas en el suelo sobre grandes láminas de cartón, pequeñas colchonetas, mantas o algunas sillas de plástico. A su lado dejaron una lista con los nombres de las huelguistas escrita a mano.

Piden celeridad en la salida de prisión de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Washington.

"Nosotros exigimos con esto que ya se concrete y sea real la liberación de todos. Es justo, es justo. Ya tenemos muchísimo tiempo en esto", dice a la AFP Evelin Quiaro, 46 años, funcionaria del servicio de migración y madre de un preso político.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, un grupo de activistas de derechos humanos, indicó en sus redes sociales que la huelga de hambre durará hasta que el gobierno libere a los 33 presos políticos que, según estimaciones de este grupo de la sociedad civil, siguen recluidos la Zona 7.

Durante la madrugada fueron liberadas 17 personas de este lugar. Entre los excarcelados este sábado se encuentra José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), preso desde noviembre sin orden judicial, informó en el Comité.

"Exigimos que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez [hermano de la presidenta Delcy Rodríguez] cumpla su palabra y libere a todos los presos políticos", dijo Yessy Orozco, hija de un exlegislador que fue arrestado en noviembre.

Quiaro expresó que comió por última vez pasada la 1 de la mañana de este sábado: galletas con jamón. "Realmente no estamos preparadas, en mi vida nunca he hecho esto", confiesa Quiaro sobre la huelga.

Su hijo de 30 años está detenido desde noviembre de 2025. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

"El significado principal y el único es que ya terminen de darnos respuestas concretas sobre la liberación de todos los muchachos que están ahí adentro, todos", explicó Quiaro.

¿Desmantelamiento paulatino?

En paralelo a estas demandas, también aguardan por la aprobación legislativa de la Ley de Amnistía propuesta por la presidenta, y que entraría en aplicación de inmediato, según el jefe del Parlamento.

En teoría abarcará los 27 años del chavismo y se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos.

"Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", prometió Jorge Rodríguez a un grupo de familiares de detenidos por razones políticas. Pero la aprobación ya se ha demorado al menos una semana más de lo previsto.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero 431 presos políticos han obtenido libertad condicional y 644 permanecen aún en prisión.

"Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones", aseguró este sábado la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

"Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura", prosiguió el sábado en inglés durante su intervención.

Tanto Cuba como Nicaragua son aliados del chavismo gobernante en Venezuela.

La supervisión de Washington

No proporcionó una fecha para la celebración de las elecciones, argumentando que eso dependía de las "condiciones políticas". Los funcionarios de la administración Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, también han expresado su deseo de que se celebren nuevas elecciones en Venezuela, pero hasta ahora se han abstenido de establecer un calendario.

Delcy Rodríguez dijo esta semana que está comprometida a organizar elecciones libres, afirmando que se fijarán a partir del "diálogo político".

Machado rechazó las sugerencias de algunos analistas de que se produciría el caos en Venezuela si se sustituyera al actual Gobierno.

"Tenemos una sociedad civil cohesionada, unida, sin facciones religiosas, raciales o regionales", afirmó. "Y contamos con el apoyo de la mayoría de las fuerzas armadas".