Venezuela

¿Qué le pasó a Juan Pablo Guanipa? María Corina Machado habla sobre volver a Venezuela

Guanipa estuvo en prisión por casi nueve meses acusado de conspiración. Salió el domingo pero volvió a ser detenido.

Video Recapturan al líder opositor Juan Pablo Guanipa horas después de haber sido liberado en Venezuela

La familia del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa denunció que desconoce su paradero, tras ser detenido una vez más a horas de ser excarcelado en Venezuela.

Guanipa, de 61 años, estuvo en prisión por casi nueve meses acusado de conspiración. Salió el domingo en la tarde y las horas que estuvo en libertad las dedicó a hacer movilización política.

La ONG Foro Penal reportó 426 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la aprobación en el Parlamento de la amnistía general.

Video "Enfrentamos un estado criminal": Maria Corina Machado arremete contra Maduro


La excarcelación de Guanipa se sumó a la de otros dirigentes cercanos a la líder opositora María Corina Machado.

Guanipa salió de unos calabozos de la Policía Nacional en la tarde y 12 horas después fue detenido otra vez por hombres fuertemente armados, vestidos de civil, según la denuncia de su familia.

En ese sentido la familia de Guanipa dijo: "Esto en primera instancia no se ha dado... no nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado”, aclaró su hijo Ramón Guanipa en una rueda de prensa.

Maria Corina Machado se pronuncia por detención de Guanipa

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció lo ocurrido como un "secuestro". Aunque por su parte, la fiscalía explicó que el opositor violó su libertad condicional y pidió arresto domiciliario.

Además, Machado dijo estar dispuesta a volver a su país pese a la nueva detención de uno de sus más cercanos aliados.

Video Machado rechaza "transición a lo ruso" y descarta compartir el poder con el cartel de Delcy Rodríguez

"Esto no afecta a mi regreso en lo más mínimo. Todo lo contrario", declaró Machado a la prensa en Washington.

"Lo que está ocurriendo en Venezuela a estas horas es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano", añadió la líder opositora venezolana.

