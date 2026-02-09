¿Qué le pasó a Juan Pablo Guanipa? María Corina Machado habla sobre volver a Venezuela
Guanipa estuvo en prisión por casi nueve meses acusado de conspiración. Salió el domingo pero volvió a ser detenido.
La familia del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa denunció que desconoce su paradero, tras ser detenido una vez más a horas de ser excarcelado en Venezuela.
Guanipa, de 61 años, estuvo en prisión por casi nueve meses acusado de conspiración. Salió el domingo en la tarde y las horas que estuvo en libertad las dedicó a hacer movilización política.
La ONG Foro Penal reportó 426 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la aprobación en el Parlamento de la amnistía general.
La excarcelación de Guanipa se sumó a la de otros dirigentes cercanos a la líder opositora María Corina Machado.
Guanipa salió de unos calabozos de la Policía Nacional en la tarde y 12 horas después fue detenido otra vez por hombres fuertemente armados, vestidos de civil, según la denuncia de su familia.
En ese sentido la familia de Guanipa dijo: "Esto en primera instancia no se ha dado... no nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado”, aclaró su hijo Ramón Guanipa en una rueda de prensa.
Maria Corina Machado se pronuncia por detención de Guanipa
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció lo ocurrido como un "secuestro". Aunque por su parte, la fiscalía explicó que el opositor violó su libertad condicional y pidió arresto domiciliario.
Además, Machado dijo estar dispuesta a volver a su país pese a la nueva detención de uno de sus más cercanos aliados.
"Esto no afecta a mi regreso en lo más mínimo. Todo lo contrario", declaró Machado a la prensa en Washington.
"Lo que está ocurriendo en Venezuela a estas horas es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano", añadió la líder opositora venezolana.
