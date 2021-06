Mineros atrapados en México: recuperan un cuarto cadáver, pero aún quedan tres atrapados

"Terribles condiciones" de la mina

El 23 de octubre del año pasado, la carta fue enviada al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, para solicitarle una reunión para abordar, entre otros asuntos, la "no repetición de siniestros y fallecimientos evitables en las minas de carbón".



"No había agua potable para los trabajadores, estaban en tenis (zapatillas), sin equipo de seguridad, no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidores, ventilación, y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)", reprocharon.