España reconoce "la injusticia y el dolor" causados durante la Conquista. México celebra como "importante" este "primer paso"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes el "primer paso" del gobierno de España a la hora de reconocer los abusos cometidos durante la Conquista, y que se ha convertido en un foco de tensión entre ambos países en los últimos años.

Hay "una historia muy humana y como toda historia humana, de claroscuros, y también ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición", dijo horas antes el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, durante la inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas en Madrid.

“Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”, señaló.

“Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante”, reaccionó después Sheinbaum en su rueda de prensa diaria.

Sin embargo, la mandataria consideró solo un "primer paso" las declaraciones de Albares, a quien dio la “enhorabuena” por sus palabras.

“Ya es un avance, porque ¿qué decían antes? ‘Venimos a civilizarlos’. Hasta a nosotros nos lo enseñaron en las escuelas, en los libros de texto”, subrayó para insistir que el momento histórico definido como “encuentro de dos culturas” fue también “un proceso de invasión violenta”.

“El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos”, afirmó.

Sobre la exposición de arte indígena en España, Sheinbaum dijo que “honrar este legado implica reconocer los abusos del pasado y del presente”.

“Pienso que (este agravio) hoy empieza a saldarse con este inicio de este discurso al hablar de lamentar esta violencia del pasado”, concluyó.

Las disculpas de España a México, un conflicto vigente desde hace seis años

Para Sheinbaum, este gesto de Albares fue resultado del empeño de México en insistir sobre la necesidad de que España se disculpe ante los pueblos originarios.

Su exigencia se remonta a 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al monarca y al papa Francisco.

En ella solicitó que se disculparan por la “invasión” que supuso la conquista de América y las “matanzas” cometidas hace cinco siglos “con la espada y con la cruz”.

El fallecido pontífice lo hizo en varias ocasiones. Sin embargo, el gobierno español criticó la misiva y el Rey ni siquiera respondió oficialmente a la misiva, por lo que las relaciones entre ambos países se tensaron.

En 2022, López Obrador anunció incluso que había puesto “en pausa” las relaciones con España. Sin embargo, aquella declaración nunca tuvo un efecto práctico y los vínculos nunca se cortaron, aunque hubo choques en temas económicos a raíz de cambios en las leyes energéticas que acabaron con la salida de Iberdrola del país azteca.

Las discrepancias entre ambos gobiernos fueron aún más evidentes cuando a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024 no fue invitado el rey español, pese a que se trataba de una presencia habitual desde hace años en las investiduras de presidentes latinoamericanos.

El conflicto regresa cada cierto tiempo a la actualidad mexicana. Esta misma semana, tras ser preguntada por un periodista al respecto. Sheinbaum insistió en que continúa esperando la respuesta y disculpa por parte de España.

