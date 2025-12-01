Remesas para Navidad 2025: cómo ahorrar al enviar dinero a casa

Wendy Pérez vive en Dallas, Texas, y envía remesas regularmente a su abuela Delfina, que vive en Guadalajara. "Mando remesas a diferentes personas, especialmente a mi abuela. Calculo que le enviamos unos 500 dólares al mes", explica. Una tía es quien ayuda a su abuela a recibir y guardar el dinero.

A la hora de hacer las transferencias, Wendy lo tiene claro: prefiere los sistemas online en lugar de ir en persona. Las aplicaciones para envío de remesas le parecen sencillas de usar y ofrecen un buen tipo de cambio, "sin tanto embrollo", asegura.

El tipo de cambio es uno de los factores que debes tener en cuenta a la hora de buscar cómo ahorrar al enviar la remesa, y para eso existen calculadoras del precio del dólar hoy en México, pero hay mucho más.

Revisa las comisiones (todas)

El economista Mario Campa tiene algunas recomendaciones clave para que no pierdas dinero en el proceso. La primera es fundamental: "Al momento de enviar remesas hay que revisar bien las comisiones y no únicamente las comisiones de envío, también hay que revisar pues posibles comisiones ocultas", advierte el especialista.

Campa explica que algunas empresas usan una estrategia que puede confundirte: "Algunos sacrifican un poco la tasa nominal de la comisión del envío y recuperan el tipo de cambio. Entonces hay que tener atención a esos detalles".

Si no tienes tiempo de leer todos los términos y condiciones, el economista sugiere que te informes a través de amigos o conocidos que hayan usado los servicios. "Se puede sondear más o menos cuánto les cobran de tipo de cambio, de comisión por envío o si hay algunas otras comisiones ocultas. Y creo que así puede tener una mejor idea".

Aunque puede ser tentador buscar alternativas más baratas, Campa es enfático sobre la importancia de usar mecanismos legales y confiables: "Hay quienes pueden recurrir a personas no confiables para saltarse una comisión. Incluso viajar por carretera con dinero en efectivo es peligroso. Vale más hacer el envío por el sistema financiero".

¿Cómo ahorrar en envíos?

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también ofrece recomendaciones a sus ciudadanos para que ahorren al enviar o recibir remesas:

Compara el tipo de cambio: Este detalle puede hacer una gran diferencia en cuánto dinero recibirá finalmente tu familiar. Ver a cuánto está el dólar hoy en México.

Considera la ubicación: Si el lugar a donde llegará el dinero está en un lugar distante para quien recibe, el costo del transporte puede "comerse" cualquier cantidad ahorrada.

Planifica con tiempo el envío: A veces, las opciones de entrega no inmediata pueden ser más baratas que las de entrega en minutos. Si puedes enviar el dinero con algunos días de anticipación también tendrás tiempo de revisar con calma las condiciones y comisiones.

Si usas apps o plataformas digitales: Indaga sobre los requerimientos de internet y de los dispositivos móviles para el uso de la app. No querrás descubrir en el último momento que tu teléfono no es compatible.

Da seguimiento a tus transferencias: La app te brinda información al momento que el receptor recibe la remesa, así que aprovecha esta función para tener tranquilidad.