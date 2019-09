Tras la salida de Bolton de la Casa Blanca, ¿qué pasará con la llamada "troika de la tiranía" en América Latina?

El experimento Bolton ya se acabó. En retrospectiva, el repentino final de su breve reinado no fue del todo sorprendente, dado el choque de estilos e ideologías con el presidente Trump, según algunos observadores.

Aun así, su salida deja sin respuesta algunas preguntas incómodas sobre el rumbo de la política estadounidense, en particular hacia los tres países que Bolton bautizó como "la troika de la tiranía": Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Trump también disfruta de hacer declaraciones belicosas y le encanta pregonar el poderío militar estadounidense, pero al mismo tiempo ha dejado en claro que no le entusiasma enviar tropas al extranjero a menos que sea absolutamente del interés nacional de Estados Unidos.

Uno de los partidarios más leales de Trump en el Congreso, el republicano de Florida, Matt Gaetz, le agradeció al presidente en un tuit haber adoptado una postura "contra las interminables guerras de cambio de régimen en Venezuela, Irán, Siria y otros lugares. Sus instintos, no los de John Bolton, están llevando a Estados Unidos a nuevas cotas de paz y prosperidad".

"Se pasó de la raya"

Trump lo dejó bien claro y les dijo a los periodistas esta semana: "No coincidí con John Bolton en cuanto a su actitud hacia Venezuela. Creo que se pasó de la raya y me parece que he demostrado tener razón".