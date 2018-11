El conflicto también ha reverberado entre los diplomáticos y espías que prestaron servicio en la embajada de Estados Unidos en La Habana cuando los incidentes ocurrieron. Entre el personal afectado, parece haber pocos, si alguno, que no están convencidos de haber sido víctimas de un ataque. Otros, aunque simpatizan con el sufrimiento de sus colegas, sospechan que el estrés de servir en Cuba o asuntos médicos no relacionados también pueden haber jugado un papel en algunos casos.

El mismo patrón de síntomas fue encontrado en al menos parte de un grupo de 10 diplomáticos canadienses y familiares que solicitaron tratamiento en el centro de Penn después de irse de Cuba el año pasado, dijeron oficiales. Y médicos del Departamento de Estado vieron el mismo patrón en la joven agregada comercial en China cuyo caso fue citado por el Secretario Pompeo. (De otros 15 empleados consulares de Estados Unidos que fueron trasladados desde China para ser evaluados, se determinó que 14 no tenían una condición similar, mientras uno de estos casos no queda claro, dijo un portavoz del Departamento de Estado.)

Tanto oficiales de la CIA como diplomáticos de alto rango en La Habana sospecharon hostigamiento de bajo nivel por las fuerzas de seguridad cubanas, algo parecido a las provocaciones mutuas en que los dos bandos se habían enfrascado durante la guerra fría. Diplomáticos dijeron en entrevistas que este tipo de actividad generalmente se había desvanecido durante el periodo de normalización de las relaciones diplomáticas establecido por Obama empezando en 2014. Pero un oficial dijo que, durante los últimos meses de 2016, había habido intrusiones no sutiles en casas de personal de la embajada mientras no estaban. Una pareja del mismo sexo de la embajada también informó haber sido objeto de insultos anti-gay, incluido lo que parecían ser palabras denigrantes garabateadas sobre su camioneta todoterreno. (No quedó claro si aquellos incidentes tuvieron algo que ver con las fuerzas de seguridad.)

“Aseveraron que esto era un ataque y que algún arma nueva había sido utilizada, un arma que no habían podido identificar todavía,” dijo un oficial de inteligencia europeo que recibió un informe sobre el asunto el año pasado. “También acusaron a los cubanos de estar involucrados, algo que para mí no tiene ningún sentido. La CIA también sugirió que los rusos podían haber estado implicados. Conozco a los rusos bien y sé de lo que son capaces—tenemos mucha experiencia con ellos—pero lo que vi no me persuadió. Sencillamente tenían un caso débil.”