Noticias México se sube al USS Nimitz: Poderoso buque de guerra está listo para lucha contra el narcotráfico La visita se realizó por invitación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, en el contexto de operaciones navales enfocadas en la seguridad regional como la lucha contra el narcotráfico

Video Este es el portaaviones preferido de Estados Unidos

Una delegación del Gobierno de México visitó el portaaviones USS Nimitz, uno de los b uques de guerra más grandes y poderosos del mundo, durante su tránsito por aguas internacionales frente al Pacífico mexicano.

La visita se realizó por invitación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, en el contexto de operaciones navales enfocadas en la seguridad regional como la lucha contra el narcotráfico.

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Operación contra las rutas del narcotráfico

El encuentro ocurrió mientras el USS Nimitz participa en el ejercicio “ Southern Seas 2026”, una iniciativa de la Marina de Estados Unidos que impulsa la cooperación con países del continente.

De acuerdo con información oficial de Embajadas y Consulados de Estados Unidos en México, estas acciones contemplan entrenamiento conjunto, coordinación operativa y visitas estratégicas.

El despliegue cobra relevancia en el combate al narcotráfico, ya que busca reforzar la vigilancia en corredores marítimos utilizados para el traslado de drogas hacia América del Norte, así como frenar el tráfico de sustancias ilícitas, el tráfico de armas y el tráfico de personas vinculado a estas redes criminales.

Pacífico mexicano, punto de tránsito de drogas

El paso del USS Nimitz por el Pacífico mexicano ocurre en una de las principales rutas del narcotráfico internacional. Esta región es identificada como un punto de tránsito para cargamentos ilícitos que se movilizan por vía marítima, lo que ha incrementado la atención de operaciones conjuntas de vigilancia.

Durante la visita, representantes de las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores del Gobierno de México abordaron la embarcación en altamar, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Mejoran vigilancia en zonas estratégicas

De acuerdo con autoridades estadounidenses, esta colaboración se desarrolla de manera permanente entre ambos gobiernos, impulsada bajo el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump,y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región.

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Autoridades mexicanas señalaron que estas actividades forman parte de los canales regulares de cooperación entre ambas naciones y se realizan con respeto a la soberanía nacional.

La coordinación entre fuerzas armadas de Estados Unidos y México permite compartir información, fortalecer capacidades de respuesta y mejorar la vigilancia en zonas estratégicas.

Estas acciones se desarrollan en medio del combate contra el narcotráfico y se mantiene como una prioridad para ambos países, especialmente en el control de rutas marítimas utilizadas por el crimen organizado.

JICM