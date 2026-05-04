Mineros Explosión en mina de carbón en Colombia deja 14 mineros atrapados Equipos de rescate se desplazan hacia la zona mientras se evalúan las condiciones de seguridad al interior de la mina y continúan las labores para intentar localizar a los 14 trabajadores atrapados

Video Colapso de una mina en México deja atrapadas a nueve personas: al parecer se toparon con la corriente de un río

Catorce personas quedaron atrapadas tras la explosión de una mina legal de carbón este lunes en el centro de Colombia "aparentemente por acumulación de gases", informó el gobernador regional.

Los accidentes mineros en Colombia son recurrentes y con frecuencia mortales, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.

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Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, informó en X sobre una "explosión" que dejó "14 mineros atrapados y 2 personas evacuadas" en Sutatausa, municipio a dos horas en auto de la capital colombiana, Bogotá. Agregó que los equipos de rescate están en camino.

"Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, aparentemente por acumulación de gases. De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería, cuyos equipos ya se encuentran en el sitio. Asimismo, se desplazan cuerpos operativos municipales y apoyo técnico desde Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca. De manera preliminar, se reportan 14 mineros atrapados y 2 personas evacuadas.", escribió.

Equipos especializados de rescate ya están en el área realizando tareas de evaluación de riesgos, ventilación del sitio y labores de búsqueda, con el fin de localizar y extraer a los trabajadores que aún permanecen atrapados.

De acuerdo con la información proporcionada por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los mineros se encontraban en su turno laboral realizando actividades a una profundidad aproximada de 600 metros.