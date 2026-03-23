América Latina EE.UU. confirma gira de su portaaviones favorito por América Latina. ¿Qué países visitará? La embarcación estará en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

Video Este es el portaaviones preferido de Estados Unidos

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este lunes 23 de marzo de 2026 que el portaaviones USS Nimitz realizará una gira por América Latina como parte del despliegue "Southern Seas 2026", que incluirá escalas en cuatro países y actividades militares con al menos diez naciones de la región.

De acuerdo con el comunicado de la Cuarta Flota, el buque —acompañado por el destructor USS Gridley— visitará Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, aunque no se detallaron fechas ni el orden del recorrido.

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La operación contempla además ejercicios y encuentros con fuerzas de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, entre otros países.

El Servicio Aeronaval de Panamá informó que ambas embarcaciones estarán en aguas de ese país del 29 de marzo al 2 de abril, mientras que la Autoridad del Canal de Panamá señaló que no transitarán por la vía interoceánica, lo que confirma que rodearán el continente.

El contralmirante Carlos Sardiello, comandante de la Cuarta Flota, afirmó que este despliegue busca fortalecer la interoperabilidad con países socios, mejorar la cooperación en seguridad marítima y reforzar la estabilidad regional frente a amenazas comunes.

El Comando Sur destacó que la misión también tiene un componente diplomático y estratégico, orientado a fortalecer alianzas y generar confianza en el hemisferio occidental.

El USS Nimitz, de unos 333 metros de eslora, puede transportar hasta 90 aeronaves y forma parte de un grupo de ataque con capacidad para movilizar cerca de 6 mil tripulantes. Por su parte, el USS Gridley aporta defensa avanzada con sistemas de radar y misiles de última generación.

El USS Nimitz inicia su despliegue final antes de su retiro

El USS Nimitz (CVN-68), primer portaaviones de la clase Nimitz, comenzó su último despliegue operativo dentro del programa "Southern Seas 2026". Su retiro está previsto para finales de 2026 o principios de 2027, tras casi 50 años de servicio.

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Su retiro marca el fin de una era en la Marina de Estados Unidos y prepara la transición a los portaaviones de la clase Gerald R. Ford, con nuevas tecnologías en propulsión, radares y capacidad de lanzamiento aéreo, asegurando la continuidad de la proyección naval estadounidense.