Noticias Sheinbaum se pronuncia tras acusaciones de EEUU contra rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa Durante su conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México, la mandataria mexicana expuso la secuencia de hechos relacionados con las solicitudes y comunicaciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses

Video México rechaza extradición a EEUU de Rubén Rocha Moya y mantiene su cargo como gobernador de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció el jueves 30 de abril de 2026 sobre las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México, la mandataria mexicana expuso la secuencia de hechos relacionados con las solicitudes y comunicaciones entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

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¿Qué dijo la presidenta de México?

Explicó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE) recibió documentación con solicitudes de detención provisional con fines de extradición para diez ciudadanos mexicanos, y que un día después dicha información fue turnada a la Fiscalía General de la República ( FGR) para su análisis conforme al marco normativo vigente.

Sheinbaum detalló que posteriormente el Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ) hizo públicas imputaciones contra los señalados, lo que motivó observaciones por parte de la cancillería mexicana respecto a la confidencialidad de estos procesos en el marco de tratados internacionales. “Esto lleva un extrañamiento jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, señaló.

En su intervención, la presidenta subrayó que la FGR realiza una r evisión técnica de la documentación recibida para determinar si existen elementos probatorios suficientes conforme a la legislación nacional. Agregó que la institución también ha iniciado diligencias para recabar información adicional que permita establecer si las imputaciones tienen sustento jurídico en México.

Sheinbaum afirmó que su gobierno se rige por los principios de legalidad y soberanía. “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, expresó, al tiempo que sostuvo que no habrá protección para ninguna persona en caso de acreditarse responsabilidades conforme a derecho. La presidenta enfatizó que cualquier actuación debe basarse en pruebas y en el respeto al debido proceso.

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La presidenta también reiteró que M éxico mantiene una relación de coordinación con otras naciones, pero sin subordinación ni injerencias en decisiones internas, destacando que las determinaciones en materia penal corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales competentes.

“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia, es político… Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo, vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, afirmó la presidenta.

¿De qué acusa EEUU a Rubén Rocha Moya?

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó cargos federales contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el narcotráfico, uso de armas de fuego y colaboración con la facción conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses indicaron que las investigaciones continúan bajo jurisdicción federal en el Distrito Sur de Nueva York y que los acusados se presumen inocentes hasta que exista una resolución judicial. El proceso contempla posibles solicitudes de extradición conforme avance la causa.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades de ambos países mantienen el seguimiento del caso bajo sus respectivos marcos legales y mecanismos de cooperación internacional.