Colombia

Tragedia en Colombia: Monster Truck se sale de control y embiste a espectadores; hay 2 muertos

Los hechos ocurrieron este domingo 3 de mayo durante una exhibición automovilística en Popayán, en el sector del Boulevard Rose, cuando un vehículo se salió de control y atropelló a más de 30 personas, dejando a dos personas sin vida.

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Por:N+ Univision
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Video Niño de 9 años es atropellado mortalmente por autobús escolar

Al menos dos personas fallecieron el domingo y 37 más resultaron heridas luego de que un vehículo, conocido como “Monster Truck”, salió de la pista y arrolló a los espectadores durante una exhibición en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió durante un evento masivo en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, cuando uno de los vehículos embistió a los asistentes. Entre las víctimas se encontraba una menor de 9 años de edad.

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El comandante de los bomberos de la localidad, teniente Francisco Arboleda, indicó que el vehículo “se salió de control”.

El gobernador Octavio Guzmán informó que el saldo preliminar es de dos muertos y 37 heridos.

El mandatario lamentó el accidente de esta tarde y dijo qe la Secretaría de Salud de Cauca ya se encontraba atendiendo a las personas que resultaron lesionaas y desplegado “toda la capacidad instituticonal” de la red hospitalaria pública y privada, bomberos y ambulancias para atender la tragedia.

Medios colombianos reprodujeron varios videos en los que se puede ver el momento en el que, después de una acrobacia, el vehículo supera las barreras de contención y se detiene luego de estrellarse contra un poste.

En las imágenes se puede ver a varias personas tendidas en el piso en medio de gritos y pánico de los espectadores. Las autoridades acordonaron el lugar mientras socorristas de los bomberos y defensa civil atienden la emergencia.

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