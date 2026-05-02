Noticias Neoyorquino es asesinado en Colombia a un mes de divorciarse de su esposa de 18 años El viaje de Nachum Israel Eber parecía guiado por una esperanza sencilla y antigua, no envejecer solo; a sus 51 años, divorciado, con cuatro hijos y dos nietos en Nueva York, dejó Brooklyn en busca de una nueva esposa

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El viaje de Nachum Israel Eber parecía guiado por una esperanza sencilla y antigua, no envejecer solo. A sus 51 años, divorciado desde hacía un lustro y con cuatro hijos y dos nietos en Nueva York, dejó Brooklyn y su comunidad jasídica Belz de Boro Park para cruzar continentes en busca de una nueva esposa.

Colombia apareció en su horizonte como una posibilidad concreta, casi prometedora. Pero el itinerario íntimo de ese anhelo terminó abruptamente en Bogotá, donde su historia se convirtió en un enigma violento.

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Un viaje marcado por la búsqueda

Eber llegó a Sudamérica tras explorar opciones con casamenteras en Nueva York y Ucrania. En Barranquilla conoció a una joven mucho menor que él, a quien creyó de 20 años; la relación avanzó rápido, se casaron y celebraron en Bogotá, acompañados por Yosef Matheron, un colombiano que lo asistía con el idioma y compartía tiempo con la pareja. Salían a tomar helado, hablaban de religión, parecían -según su amigo- una pareja íntegra.

Pero la historia se fracturó pronto. Según The New York Times, la joven tenía 18 años y comenzó a dudar y en enero, apenas un mes después de haber contraído nupcias, decidió terminar el matrimonio. Eber, afectado por la ruptura, rechazó la idea de volver a Nueva York, por lo que permaneció en Colombia y decidido a intentar de nuevo.

El final sin respuestas

En las semanas siguientes, su amigo notó señales inquietantes; robos frecuentes, situaciones de riesgo, una exposición constante en la calle. Eber, con su vestimenta tradicional y hablando yiddish, hebreo e inglés, llamaba la atención; el 21 de abril fue la última vez que se tuvo noticia de él.

Días después, su cuerpo fue hallado desmembrado dentro de un armario abandonado en Bogotá, el 26 de abril de 2026. Las autoridades investigan el caso, pero hasta ahora no hay claridad sobre lo ocurrido.

Su historia deja un rastro complejo: la de un hombre que viajó impulsado por la urgencia de rehacer su vida afectiva, tomando decisiones que lo llevaron a entornos desconocidos y dinámicas difíciles, en un contexto que terminó por volverse peligroso y que, hasta ahora, sigue sin esclarecerse.