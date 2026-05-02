Noticias Shakira conquista Copacabana y más de 2 millones de personas se rinden ante su música El megaconcierto de Shakira en Brasil evidencia el alcance social de la música latina y la capacidad de convocar a millones en el espacio público

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Shakira inundó la playa de Copacabana esta noche, donde dos millones de fans desataron una fiesta masiva que la consagró como la artista latina más importante del momento.

La colombiana se presentó con sus temas clásicos que la impulsaron en Brasil en sus inicios, e hizo a bailar a los seguidores que abarrotaron una de las franjas costeras más icónicas del mundo.

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Ella cumplió su sueño de cantar en Rio y los shakiristas que la acompañaron lo hicieron suyo. Desde ahora, los fans que la llevan tatuada también quedaron inscritos en la historia musical del continente.

Antes de que comenzara el concierto, el cielo de Playa de Copacabana se iluminó con un espectáculo visual en el que drones y fuegos artificiales formaron el rostro y la icónica melena de Shakira; además, una loba —símbolo de su carrera— fue proyectada.

Con su tema “La Fuerte” y vestida con un atuendo que llevaba estampada la bandera de Brasil, Shakira abrió su presentación ante una multitud en Copacabana, marcando el inicio de un concierto cargado de simbolismo y conexión con el público local.

Durante el show, la cantante dedicó unas palabras a las mujeres que enfrentan dificultades a diario.

“Brasil tiene más de 20 millones de mujeres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar cada día para sostener a su familia. Yo soy una de ellas. Este show va dedicado para ellas”, dijo.

Por si fuera poco, la cantante brasileña Anitta sorprendió al público al subir al escenario y ambas interpretaron el tema “Chantaje”, desatando la euforia de los asistentes.

La noche continuó con éxitos como “Loca” y “Hips Don’t Lie”, que encendieron a los asistentes.

La invasión latina

Las caravanas de latinos invadieron Río de Janeiro desde días antes para el evento histórico. Toda la ciudad se transformó a modo "Shaki", pues enormes carteles con su rostro tapizaron la zona.

La playa donde dio el show fue rebautizada como " Lobacabana" y el "portunhol" se volvió el idioma oficial por unas horas. En la arena, unos se acomodaron bajo sombrillas.

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Los vendedores ambulantes saludaban a los visitantes con "hola, ¿qué tal?", sin importar si eran sudamericanos o de alguna otra parte. Los brasileños se adaptaron fácilmente para ofrecer "camarotes" con vistas VIP del megaconcierto. Así llamaron a los costales llenos de arena que se elevaban un poco sobre el terreno.

Christopher Yataco, un peruano de 28 años, ahorró durante un año y viajó desde Lima siguiendo a su ídola, de quien admira "la pasión, la calidez de persona, lo sencilla que es, lo latina que es, que representa a toda la comunidad latina y el empoderamiento de la mujer", dijo a la AFP.

Graciele Vaz durmió en la playa tras viajar el viernes desde el balneario de Paraty, a unas cuatro horas de Rio. Para demostrar su fanatismo, la mujer de 43 años se tatuó en la espalda el nombre de Shakira sobre la figura de una loba, el apodo de la artista y símbolo de la gira "Las mujeres ya no lloran".

Dijo que era fan desde hace más de dos décadas y anticipó que sería el mejor concierto en la trayectoria de la colombiana.

Erica Monteiro, contadora de 38 años, dijo que escucha a Shakira desde la infancia.

"Para mí representa la fuerza de nuestra comunidad latina", comentó.

"Nos tratan como si fuéramos inferiores, pero en realidad tenemos mucha más fuerza", dijo.

Autoridades estimaron que el 84.6% del público se integró con residentes de Rio de Janeiro y su región metropolitana, mientras que el resto fueron turistas brasileños e internacionales.

El árbol y el cambio de nombre

Danilo César y su amigo Raí Santos, así como un cuidador de ancianos, demostraron su admiración ferviente por la "Loba" desde un árbol y un registro oficial de identidad.

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Los dos primeros llegaron desde temprano a Copacabana para asegurar una vista privilegiada.

Para evitar la frustración que padecieron en el concierto de Lady Gaga el año pasado, se subieron a un árbol con provisiones y desde ahí disfrutaron el show este sábado.

Mientras que el cuidador de adultos mayores cambió su nombre a Shekiro Winsker Gomes da Silva Mendes en homenaje a la artista a sus 49 años.

"Me cambié el nombre por ella y de verdad quiero poder verla", dijo el brasileño al medio O'Globo, mientras esperaba la presentación.

Además de quitarse la designación que le puso su abuelo, se tatuó el nombre de la colombiana en la espalda.

El sueño de Shakira y su impacto económico

La estrella latina del pop señaló en una entrevista con TV Globo que esperaba que el concierto en Copacabana fuera el más grande de su carrera.

"Para mí es un sueño. Siempre soñé con cantar en esta playa, porque creo que es un lugar mágico", manifestó en portugués.

Agregó que aprendió el idioma antes que el inglés.

Al final, su deseo se convirtió en realidad este sábado.

Brasil fue uno de los primeros países donde Shakira alcanzó el éxito en la década de 1990, gracias a su carisma y a la conexión que creó con el público brasileño, según Felipe Maia, un etnomusicólogo que cursa un doctorado sobre música popular y tecnologías digitales en la Universidad París Nanterre.

Su éxito histórico en el país "tiene mucho que ver con el hecho de que ella viene de Colombia, un país cuya cultura tiene muchas similitudes con Brasil", explicó Maia.

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Y añadió que la actuación de hoy "coronó la relación que ella ha tenido con Brasil desde hace muchísimo tiempo".

Los conciertos gratuitos en Copacabana forman parte del intento del ayuntamiento por impulsar la actividad económica después del Carnaval y las celebraciones de Año Nuevo, y antes de las fiestas de San Juan en junio.

"Para nosotros, las fiestas son un asunto serio. Porque generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad", dijo el alcalde de Rio, Eduardo Cavaliere, al presentar el plan operativo del evento.

"Nuestra inversión en este espectáculo nos dará un retorno financiero 40 veces mayor", aseguró.

El gobierno local calculó que la presentación de la colombiana generará alrededor de 155 millones de dólares, gracias a la llegada de turistas y al gasto en restaurantes, hoteles y comercios.

De acuerdo con datos oficiales, más turistas viajaron a Rio en mayo durante los años con conciertos —2024 y 2025— en comparación con 2023. En 2024, el crecimiento fue de 34.2% el 1 de mayo, justo antes de los conciertos. En 2025, el aumento fue de 90.5% respecto a 2023.

Airbnb informó el 22 de abril que estaba registrando un aumento de huéspedes provenientes de distintas partes de Brasil, América Latina e incluso capitales europeas como París y Londres.

Negocio y fanatismo

Vendedores ambulantes ofrecieron elotes y otros antojitos brasileños, agua embotellada y caipirinhas.

Pero también vendían papel higiénico, desodorante e incluso bolsas de arena para que los asistentes se subieran y tuvieran mejor vista del escenario instalado frente al Copacabana Palace.

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La vendedora Simone Paula da Cunha llegó a la playa la noche del viernes, con la esperanza de vender toda la cerveza y el agua que compró para el evento y ganar unos 100 dólares en total.

A pesar del cansancio evidente, da Cunha estaba emocionada ante la posibilidad de ver a Shakira en vivo.

"La recuerdo de cuando aún tenía el cabello negro", dijo.

"Soy una gran fan", afirmó.

Otros comerciantes vendieron bancos de plástico en "Lobacabana". Igual ofrecieron abanicos, gorras y camisetas hasta frasquitos con "lágrimas de Shakira".

También abundaron los puestos de venta de cerveza.

Para el megaconcierto la organización montó el escenario más grande de la historia del proyecto: mil 500 metros cuadrados de palco, con una pantalla LED de 680 metros cuadrados, una pasarela de 25 metros que acercó a la artista colombiana al público y una altura de 2.20 metros sobre la arena para mejorar la visibilidad.

Además, se instalaron 16 torres de sonido y video distribuidas a lo largo de la playa, cada una con pantallas LED de 45 metros cuadrados.

En materia de seguridad, se desplegaron 7 mil 927 agentes de la policía, con 18 puntos de revista con detectores de metal y reconocimiento facial, 6 drones con la misma tecnología y 78 torres de observación.

Pero más allá de cifras y logística, la postal final fue la misma: Copacabana desbordada por millones que refrendaron el lugar de Shakira en el pop latino a nivel mundial. Monumental y memorable.