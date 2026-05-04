Avioneta Avioneta se estrella contra edificio en Belo Horizonte, en Brasil, y deja al menos dos muertos Los servicios de emergencia locales acudieron al lugar para atender la emergencia, mientras autoridades evalúan los daños provocados y comenzaron la investigación de los hechos

Video Video del impacto de una avioneta contra un edificio en Brasil; reportan dos muertos

Una avioneta se estrelló este lunes 4 de mayo de 2026 contra un edificio en Belo Horizonte, en Brasil, dejando al menos dos personas muertas y tres heridas, de acuerdo con reportes de la agencia Reuters.

El accidente ocurrió en esta ciudad del sureste del país, cuando la aeronave impactó contra el inmueble, lo que movilizó a los servicios de emergencia en la zona.

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Según la información disponible, en la avioneta viajaban cinco personas. Tras el impacto, dos de ellas murieron, mientras que las otras tres resultaron heridas y fueron atendidas por equipos de rescate.

Los servicios de emergencia locales acudieron al lugar para atender la emergencia, mientras autoridades evalúan los daños provocados por el choque y se brinda atención a los afectados.

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Autoridades investigan las causas del accidente

Hasta el momento, no se han confirmado las causas del accidente, que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades brasileñas.

El siniestro generó una rápida movilización de equipos de emergencia, que trabajaron en la zona tras el impacto de la aeronave contra el edificio.