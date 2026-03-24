Tráfico de Personas Esconden a 229 inmigrantes en camión y les inyectan sustancia: Así los hallaron en Veracruz, México Veracruz es una región por la que tradicionalmente pasaban muchos extranjeros que querían llegar irregularmente a Estados Unidos

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Autoridades mexicanas localizaron el lunes 23 de marzo 2026 a 229 migrantes en Veracruz, México, a quienes habían escondido en un camión y les inyectaron una sustancia. Aquí te contamos los detalles de cómo los encontraron.

Veracruz es una región por la que tradicionalmente pasaban muchos extranjeros que querían llegar irregularmente a Estados Unidos y es una ruta controlada por traficantes y miembros del crimen organizado.

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Pero el flujo migratorio a través de México cayó drásticamente desde el inicio de la administración de Donald Trump en enero de 2025 y hace meses que no se daban situaciones como esta, lo que podría indicar que está empezando a cambiar la tendencia.

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Así encontraron a los inmigrantes en el camión

Adolfo Toss, un vocero del estado de Veracruz, informó que algunos de los inmigrantes encontrados eran miembros de comunidades indígenas de Guatemala porque requirieron traductores de sus lenguas maternas al no hablar español.

Un trabajador del depósito de vehículos de Xalapa, la ciudad a la que llegó el camión, explicó a The Associated Press que el camión había sido detenido unos 20 millas al sureste de esa ciudad y que, horas después de su llegada al depósito, fue cuando los empleados comenzaron a escuchar gritos y golpes provenientes del interior.

Al ver que había personas encerradas, llamaron a los servicios de emergencia para que abrieran el vehículo, agregó el trabajador que pidió no ser identificado por no estar autorizado a dar declaraciones.

Por la tarde, los extranjeros fueron sacados del depósito de vehículos en camiones de la policía estatal pero ese departamento no informó a dónde los llevaban. Generalmente, los migrantes en situación irregular son entregados a la agencia migratoria mexicana.

El gobierno de Veracruz confirmó posteriormente que el conductor del camión estaba detenido.

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¿Para qué les inyectaron sustancia a los inmigrantes?

El subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos, explicó a la prensa que la mayoría de los migrantes, entre ellos 17 menores de edad, procedían de Centroamérica. “Venían algunos deshidratados”, dijo.

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Por su parte, Adolfo Toss informó que a los inmigrantes "les habían inyectado un medicamento para que no tuvieran la necesidad de orinar”.

A lo largo de los años, los traficantes de migrantes han utilizado todo tipo de vehículos para trasladar a extranjeros por México, generalmente hacinados, en pésimas condiciones y con riesgo de morir en el intento, como ocurrió en un letal accidente al sur de México en 2021 o cuando 53 migrantes murieron tras ser abandonados dentro de un camión en San Antonio, Texas, en 2022.

Muchas veces los camiones eran adaptados expresamente para este fin con partes ocultas en caso de inspección y, en ocasiones, hasta se utilizaron ambulancias falsas para intentar esquivar los controles.

De 2022 a 2024, las autoridades mexicanas multiplicaron la detención de estos vehículos y de los inmigrantes que viajaban en su interior pero desde la llegada al poder por segunda vez de Trump, en enero de 2025, el flujo migratorio hacia el norte casi se paralizó y comenzó a revertirse.

Esta tendencia parece empezar a cambiar ahora, pese a la dura política antiinmigrante de la administración estadounidense.