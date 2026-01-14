Noticias

México buscará reunión con el presidente Trump: Sheinbaum dice cuándo podría ser el encuentro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo cuándo podría darse una reunión personal con Donald Trump

México ha anunciado hoy 14 de enero de 2026 la intención de tener un encuentro personal entre los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo, y dijo cuándo podría llevarse a cabo la reunión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en que de ser necesario buscaría algún encuentro con Donald Trump, en el marco de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ambos presidentes han sostenido llamadas telefónicas desde el inicio de la administración Trump. La más reciente fue el pasado 12 de enero de 2026.

¿Cuándo puede ser la reunión Trump-Sheinbaum?


Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional de México, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció su interés por reunirse con Donald Trump.

Cuestionada sobre un nuevo posible encuentro con Trump, Sheinbaum respondió que después del 20 de enero de 2026, fecha en que el republicano cumple un año como presidente de Estados Unidos, en su segundo mandato, buscará un nuevo encuentro para poder evaluar, si es necesario, “hacer una reunión” y “hablar de los temas pendientes que tenemos”.

Agregó que uno de los temas pendientes es el Mundial 2026, que se realizará dentro de unos meses en México, Estados Unidos y Canadá; además, este mismo año es la revisión del T-MEC.

