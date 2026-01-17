México

México detiene a Alejandro 'N', uno de los fugitivos más buscados del FBI

Elementos de Seguridad de México y la FGR lograron la detención de Alejandro “N”, quien contaba con una orden de de arresto con fines de extradición y que integraba una lista de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos.

Video Bajan las detenciones fronterizas

La Embajada de México en Estados Unidos reveló que se realizó un operativo en el municipio de Pachuca, Hidalgo, donde el sujeto fue detenido.

Alejandro “N” cuenta con una notificación roja, así como una orden de arresto con fines de extradición a Estados Unidos.

¿De qué se le acusa a Alejandro N?

De acuerdo con la información brindada desde la Secretaría de Seguridad de México, el hombre requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde es acusado de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

El FBI ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a su captura, quien era buscado por el asesinato de su excompañero de trabajo, “Sandy”, de 23 años, ocurrido en Charlotte, Carolina del Norte.

Ante dichas acusaciones, existió una coordinación en trabajos de inteligencia e intercambio de información entre elementos de la Secretaría de Seguridad mexicana y la Fiscalía General de la República (FGR) con el FBI para dar con el paradero del fugitivo.

Embajador de EUA reconoce a México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, fijó su postura tras la captura de Rosales Carrillo, al afirmar que la cooperación, la colaboración y la coordinación entre autoridades generan resultados reales

Finalmente sostuvo que Estados Unidos y México continuarán trabajando de forma conjunta para las acciones que fortalezcan la seguridad y garanticen la justicia binacional.

