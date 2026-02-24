México Presidente de la FIFA dice estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial 2026, tras hechos de violencia por muerte de "El Mencho" El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial de 2026, según dijo este martes a la AFP, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular



Así lo aseguró el jefe del organismo en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema tras los hechos violentos que se desataron el pasado domingo 22 de febrero en buena parte de México tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

México es, junto a Estados Unidos y Canadá, una de las tres sedes del Mundial de fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.