Matan en México a narco vinculado con asesinato de futbolista de la selección de Colombia: ¿Quién era Santiago Gallón?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este viernes 6 de febrero de 2026 que el narcotraficante señalado por su presunta vinculación con el asesinato del futbolista Andrés Escobar, fue asesinado en México

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Trump y Petro pactan lucha contra el crimen transnacional y desescalan tensiones en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este viernes 6 de febrero de 2026 que el narcotraficante Santiago Gallón Henao, señalado por su presunta vinculación con el asesinato del futbolista Andrés Escobar tras el Mundial de 1994, fue asesinado en México.

Gallón Henao era investigado por su relación con la muerte de Escobar, quien marcó un autogol durante la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

Petro confirma muerte del narcotraficante

Mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció la muerte del capo colombiano, quien aparentemente fue asesinado el jueves 5 de febrero en México.

“Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México”, confirmó Gustavo Petro en su mensaje público.

¿Quién era Santiago Gallón?

El mandatario colombiano recordó que denunció a Santiago Gallón en 2007 durante un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el Senado de la República; en ese momento, lo señaló como integrante de la convivir (Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada) “El Cóndor”, junto a alias “El Tubo”, coordinador del bloque metro.

De acuerdo con Petro, este grupo se dedicaba al robo de gasolina de un tubo que pasaba por la hacienda “Guacharacas”, propiedad del político colombiano Álvaro Uribe Vélez. También señaló que en ese lugar se entrenaban paramilitares.

Según el presidente, la convivir El Cóndor fue decretada por el entonces gobernador Uribe Vélez y recibió armas oficiales. Posteriormente, esta organización se disolvió en el bloque paramilitar metro, que más tarde fue exterminado por el Bloque Central Bolívar.

Asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar

Petro recordó que Santiago Gallón asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar, quien venía de jugar el Mundial de 1994. El hecho, dijo, afectó la imagen internacional de Colombia.

El presidente agregó que es clave que en elecciones el pueblo antioqueño aleje del poder a personas que usan el poder para el crimen. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, Colombia celebrará elecciones al Congreso el próximo 8 de marzo de 2026, así como comicios presidenciales y vicepresidenciales el 31 de mayo del mismo año.

JICM

Video El asesinato del futbolista Andrés Escobar sigue siendo un misterio
