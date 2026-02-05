Noticias

Detienen en México a "El Nido", presunto líder de célula criminal dedicada al tráfico de drogas hacia EEUU

Junto con Orlando Nido, fueron detenidos otros dos presuntos infractores de la ley, a los cuales se les aseguró un arsenal.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video México traslada a 37 criminales a Estados Unidos

Rubén "N", alias “Nido”, de nacionalidad estadounidense/mexicana, fue detenido este jueves 5 de febrero en Nogales, Sonora, durante un operativo ejecutado por la Marina de México.

Buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), alias "Nido" es identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Caen su mano derecha y otro integrante de célula criminal

Junto con Orlando Nido, fueron detenidos otros dos presuntos infractores de la ley, a los cuales se les aseguró:

  • Un arma larga
  • 61 cartuchos útiles
  • Cuatro cargadores
  • 72 tabletas de fentanil
  • Tres vehículos
  • 15 teléfonos celulares
  • 12 equipos de cómputo
  • Tres inmuebles

Los otros dos sujetos fueron identificados como José Raúl "N", alias “Santa”, señalado como segundo al mando de la célula criminal que opera en la región de Nogales, Sonora, y a José Román "N", presunto integrante de la misma estructura.

Las personas detenidas y los indicios asegurado s fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para la integración de la carpeta de investigación, informó en un comunicado la Secretaría de Marina de México.

Relacionados:
