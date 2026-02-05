Noticias Detienen en México a "El Nido", presunto líder de célula criminal dedicada al tráfico de drogas hacia EEUU Junto con Orlando Nido, fueron detenidos otros dos presuntos infractores de la ley, a los cuales se les aseguró un arsenal.

Rubén "N", alias “Nido”, de nacionalidad estadounidense/mexicana, fue detenido este jueves 5 de febrero en Nogales, Sonora, durante un operativo ejecutado por la Marina de México.

Buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), alias "Nido" es identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Caen su mano derecha y otro integrante de célula criminal

Junto con Orlando Nido, fueron detenidos otros dos presuntos infractores de la ley, a los cuales se les aseguró:

Un arma larga

61 cartuchos útiles

Cuatro cargadores

72 tabletas de fentanil

Tres vehículos

15 teléfonos celulares

12 equipos de cómputo

Tres inmuebles

Los otros dos sujetos fueron identificados como José Raúl "N", alias “Santa”, señalado como segundo al mando de la célula criminal que opera en la región de Nogales, Sonora, y a José Román "N", presunto integrante de la misma estructura.

Las personas detenidas y los indicios asegurado s fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para la integración de la carpeta de investigación, informó en un comunicado la Secretaría de Marina de México.

