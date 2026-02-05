Corrupción

Arrestan al presidente municipal de Tequila, Jalisco: ¿Por qué detuvieron a Diego Rivera Navarro?

Autoridades de México detuvieron al presidente municipal de Tequila, Jalisco. Aquí te informamos por qué arrestaron a Diego Rivera Navarro

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Video “Se disparó”: revelan los momentos previos del policía que se quitó la vida para no ser detenido

Autoridades de México detuvieron este jueves 5 de febrero 2026 al presidente municipal de Tequila, Jalisco. Aquí en N+ Univision te informamos por qué arrestaron a Diego Rivera Navarro.

México ha implementado un operativo llamado Operación Enjambre, para investigar a funcionarios públicos estatales que estén presuntamente involucrados en actividades ilícitas.

La Operación Enjambre ha logrado las detenciones de diversos presidentes municipales, siendo la más reciente la de Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco.

Video El CJNG está reclutando exmilitares colombianos: los llevan hasta México con engaños

¿Por qué detuvieron al presidente municipal de Tequila, Jalisco?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, que encabeza Omar García Harfuch, informó este jueves 5 de febrero 2026 sobre la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, e informó los motivos por los que arrestó a Diego Rivera Navarro.

Omar García Harfuch informó en sus redes sociales acerca del operativo y confirmó el arresto de funcionarios locales, entre ellos, se encuentra Diego Rivera Navarro.

La SSPC, por su parte, compartió información para señalar que “derivado de diversas denuncias ciudadanas, elementos de Defensa, Marina, FGR y CNI ejecutaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila”.

El presidente municipal de Tequila es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en Jalisco.

Además, se vincula a Diego Rivera con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), grupo delictivo al que el Departamento de Justicia (DOJ) investiga por presuntamente lavar dinero utilizando criptomonedas.

La SSPC destaca que “se tiene conocimiento que el edil Diego Rivera Navarro lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario publico”.

De acuerdo con las autoridades, en mayo de 2025 el presidente municipal de Tequila fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.

En los operativos también fueron detenidos tres servidores públicos del Ayuntamiento Tequila: Juan Manuel Pérez Sosa, Director de Seguridad Publica; Juan Gabriel Toribio Villarreal, Director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, Director de Obras Públicas. Todos ellos vinculados al CJNG.

Video Detienen en Michoacán a 'El Botox', presuntamente ligado a homicidio de líder limonero
CorrupciónMéxicoSeguridadNoticiasJalisco (México)

