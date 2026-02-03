Noticias

¿Qué se celebra el 5 de febrero 2026 en México? Aquí te decimos si es feriado

Aquí te contamos si podrás descansar el 5 de febrero y por qué se celebra

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Pronóstico del tiempo hoy en Chicago: Temperatura máxima de 26 °F; nieve ligera durante la mañana

Los días feriados son muy esperados por los mexicanos, ya que con ellos se pueden extender sus descansos o, en el caso de que no se los den de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se les puede pagar doble.

Aquí en N+ Univision te contamos qué se celebra el 5 de febrero, al igual te diremos si es un día feriado.

PUBLICIDAD

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Más sobre Noticias

¿México aceptaría mediar entre Cuba y Estados Unidos? Sheinbaum responde a propuesta
2 mins

¿México aceptaría mediar entre Cuba y Estados Unidos? Sheinbaum responde a propuesta

América Latina
Colombia extradita capo del narco, horas antes de la reunión Trump-Petro: ¿De quién se trata?
1 mins

Colombia extradita capo del narco, horas antes de la reunión Trump-Petro: ¿De quién se trata?

América Latina
Papa León XIV visitará Perú este 2026, confirma canciller, ¿Y México también?
1 mins

Papa León XIV visitará Perú este 2026, confirma canciller, ¿Y México también?

América Latina
Delcy Rodríguez se reúne con jefa de la misión diplomática de EEUU y nombra al representante de Venezuela
1 mins

Delcy Rodríguez se reúne con jefa de la misión diplomática de EEUU y nombra al representante de Venezuela

América Latina
México dejará de enviarle petróleo a Cuba, afirma Trump, y asegura que ya hablan con gobernantes de la isla
2 mins

México dejará de enviarle petróleo a Cuba, afirma Trump, y asegura que ya hablan con gobernantes de la isla

América Latina
Frente frío avanza por Cuba: el malecón habanero sufre fuertes inundaciones
2 mins

Frente frío avanza por Cuba: el malecón habanero sufre fuertes inundaciones

América Latina
Mario Delgado, titular de SEP en México, reacciona a asesinato de su Tía y Prima en Ataque Armado
1 mins

Mario Delgado, titular de SEP en México, reacciona a asesinato de su Tía y Prima en Ataque Armado

América Latina
Con su prohibición en México, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores
2 mins

Con su prohibición en México, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores

América Latina
Marco Rubio y Canciller mexicano hablan por teléfono y reiteran colaboración bilateral
2 mins

Marco Rubio y Canciller mexicano hablan por teléfono y reiteran colaboración bilateral

América Latina
Delcy Rodríguez anuncia amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela y el cierre del Helicoide
2 mins

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela y el cierre del Helicoide

América Latina

Este día se celebra el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se firmó en el año 1917 por el presidente Venustiano Carranza.

La Constitución fue el resultado de la Revolución Mexicana y es lo que rige a los mexicanos hasta el día de hoy. De igual forma, hay artículos que se hicieron y establecen los derechos de los mismos; tal es el caso del derecho a la educación con el Artículo 3 y los derechos laborales con el Artículo 123.

¿Por qué cambian el 5 de febrero por el primer lunes?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el día que se determina como día feriado es el primer lunes de febrero para que se tome el puente y que así se puedan ofrecer más días de descanso, aunque realmente la fecha sea otra.

También en el calendario de la Secretaría de Educación Pública ( SEP) es considerado un día feriado, por lo cual todas las familias aprovechan este puente para poder salir en conjunto.

¿El 5 de febrero se celebra algo más?

Aparte de la promulgación de la Constitución de 1917, esa misma fecha se conmemora la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1857.

Esta fue muy importante, porque ayudó a la modernización del Estado y la separación de los asuntos religiosos en el gobierno.

ALM

Relacionados:
NoticiasmexicoDía festivo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX