¿Qué se celebra el 5 de febrero 2026 en México? Aquí te decimos si es feriado Aquí te contamos si podrás descansar el 5 de febrero y por qué se celebra

Los días feriados son muy esperados por los mexicanos, ya que con ellos se pueden extender sus descansos o, en el caso de que no se los den de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se les puede pagar doble.

Aquí en N+ Univision te contamos qué se celebra el 5 de febrero, al igual te diremos si es un día feriado.

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Este día se celebra el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se firmó en el año 1917 por el presidente Venustiano Carranza.

La Constitución fue el resultado de la Revolución Mexicana y es lo que rige a los mexicanos hasta el día de hoy. De igual forma, hay artículos que se hicieron y establecen los derechos de los mismos; tal es el caso del derecho a la educación con el Artículo 3 y los derechos laborales con el Artículo 123.

¿Por qué cambian el 5 de febrero por el primer lunes?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el día que se determina como día feriado es el primer lunes de febrero para que se tome el puente y que así se puedan ofrecer más días de descanso, aunque realmente la fecha sea otra.

También en el calendario de la Secretaría de Educación Pública ( SEP) es considerado un día feriado, por lo cual todas las familias aprovechan este puente para poder salir en conjunto.

¿El 5 de febrero se celebra algo más?

Aparte de la promulgación de la Constitución de 1917, esa misma fecha se conmemora la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1857.

Esta fue muy importante, porque ayudó a la modernización del Estado y la separación de los asuntos religiosos en el gobierno.