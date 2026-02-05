Clan del Golfo Clan del Golfo suspende conversaciones de Paz tras pacto entre Trump y Petro Aquí en N+ Univision te contamos por qué tomaron esta decisión

El cártel del narcotráfico de Colombia conocido como Clan del Golfo suspendió negociaciones de paz en Catar con el gobierno de Gustavo Petro, luego de la reunión que tuvo con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

¿Qué dijo Petro con Trump?

De acuerdo con el ministro de defensa, Pedro Sánchez, en la reunión del martes 3 de febrero el presidente de Colombia le mencionó a Trump la necesidad de atacar al líder del Clan del Golfo.

Cabe mencionar, que no fue el único que mencionó Petro, también apuntó enfrente de Trump a Iván Mordisco, líder de las FARC que no respetó el acuerdo de paz del 2026 y Pablito que opera en la frontera de Venezuela.

Asimismo, esta nueva estrategia por parte de los dos países cambia drásticamente las relaciones que tenía Colombia y Estados Unidos.

Crece el clan por culpa de Petro

Gustavo Petro antes de reunirse con el mandatario estadounidense era acusado de falta de mano dura contra las mafias, por lo cual Estados Unidos había puesto sanciones.

Y realmente el gobierno colombiano había reconocido que el número de integrantes del cártel había crecido.

En septiembre del año pasado, tanto el gobierno de Colombia como el Clan habían anunciado iniciar conversaciones en Catar con el objetivo de un desarme a cambio de beneficios legales.

¿Por qué decidieron suspender las negociaciones de paz?

El principal cartel del narcotráfico en Colombia suspende las negociaciones de paz debido al rechazo de los acuerdos del presidente Trump de atacar a su líder, Chiquito Malo en las conversaciones del martes 3 de febrero.

A través de su cuenta de X, el grupo criminal mencionó que ese acto sería un atentado contra la buena fe y “ compromisos asumidos” con Catar.

También mencionaron que se levantaría de la mesa de negociaciones “ provisionalmente”, mientras analizan las cosas referentes al anuncio.

¿Quién es Chiquito Malo?

Chiquito Malo le dio el liderazgo del clan tras la captura en 2021 de Otoniel por Estados Unidos. El segundo al mando del grupo era Gonzalito, pero murió el fin de semana ahogado tras sufrir un accidente en una embarcación.