Noticias Estados Unidos ataca otra embarcación en el Pacífico y mata a dos presuntos "narcoterroristas" Como resultado de este ataque, dos presuntos "narcoterroristas" murieron, mientras que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

Fuerzas estadounidenses atacaron este jueves 5 de febrero en el Pacífico oriental una nueva embarcación operada por "Organizaciones Terroristas Designadas", informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southern Command).

De acuerdo con reportes de inteligencia, la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en "operaciones de narcotráfico", por lo que se realizó un ataque cinético letal para neutralizarla.

Así fue el ataque contra la embarcación

La operación estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan del Southern Command.

Vía la red social X, el Comando Sur de Estados Unido s publicó el video desclasificado del momento del ataque en el que se observa cómo la embarcación es alcanzada por proyectiles desde el aire y queda envuelta en llamas.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026



A diferencia de otros ataques, en esta ocasión ninguno de los tripulantes de la embarcación sobrevivió.

