Noticias

Estados Unidos ataca otra embarcación en el Pacífico y mata a dos presuntos "narcoterroristas"

Como resultado de este ataque, dos presuntos "narcoterroristas" murieron, mientras que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Gobierno mexicano da razón de aeronave militar de EEUU en aeropuerto de Toluca, México

Fuerzas estadounidenses atacaron este jueves 5 de febrero en el Pacífico oriental una nueva embarcación operada por "Organizaciones Terroristas Designadas", informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southern Command).

Como resultado de este ataque , dos presuntos "narcoterroristas" murieron, mientras que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Detienen en México a "El Nido", presunto líder de célula criminal dedicada al tráfico de drogas hacia EEUU
1 mins

Detienen en México a "El Nido", presunto líder de célula criminal dedicada al tráfico de drogas hacia EEUU

América Latina
Arrestan al presidente municipal de Tequila, Jalisco: ¿Por qué detuvieron a Diego Rivera Navarro?
2 mins

Arrestan al presidente municipal de Tequila, Jalisco: ¿Por qué detuvieron a Diego Rivera Navarro?

América Latina
Cárteles del narco en México lavan dinero usando criptomonedas: DOJ pone en la mira al CJNG
3 mins

Cárteles del narco en México lavan dinero usando criptomonedas: DOJ pone en la mira al CJNG

América Latina
¿Por qué el 5 de febrero es una fecha importante para los mexicanos?
3 mins

¿Por qué el 5 de febrero es una fecha importante para los mexicanos?

América Latina
¿En México gobiernan cárteles del narco? Esto respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump
2 mins

¿En México gobiernan cárteles del narco? Esto respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump

América Latina
Trump anuncia que 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela se dirigen a Houston
1 mins

Trump anuncia que 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela se dirigen a Houston

América Latina
¿Qué se celebra el 5 de febrero 2026 en México? Aquí te decimos si es feriado
2 mins

¿Qué se celebra el 5 de febrero 2026 en México? Aquí te decimos si es feriado

América Latina
¿México aceptaría mediar entre Cuba y Estados Unidos? Sheinbaum responde a propuesta
2 mins

¿México aceptaría mediar entre Cuba y Estados Unidos? Sheinbaum responde a propuesta

América Latina
Colombia extradita capo del narco, horas antes de la reunión Trump-Petro: ¿De quién se trata?
1 mins

Colombia extradita capo del narco, horas antes de la reunión Trump-Petro: ¿De quién se trata?

América Latina
Papa León XIV visitará Perú este 2026, confirma canciller, ¿Y México también?
1 mins

Papa León XIV visitará Perú este 2026, confirma canciller, ¿Y México también?

América Latina

De acuerdo con reportes de inteligencia, la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en "operaciones de narcotráfico", por lo que se realizó un ataque cinético letal para neutralizarla.

Así fue el ataque contra la embarcación

La operación estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan del Southern Command.

Vía la red social X, el Comando Sur de Estados Unido s publicó el video desclasificado del momento del ataque en el que se observa cómo la embarcación es alcanzada por proyectiles desde el aire y queda envuelta en llamas.


A diferencia de otros ataques, en esta ocasión ninguno de los tripulantes de la embarcación sobrevivió.

Mira también:

Video Caso Ryan Wedding: Agentes del FBI participaron en la captura del exatleta olímpico: The Wall Street Journal
Relacionados:
NoticiasNarcotráficoEl oceano Pacífico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX