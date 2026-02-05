mexico ¿Por qué el 5 de febrero es una fecha importante para los mexicanos? Este 5 de febrero es una fecha relevante para México; te contamos por qué

Cada 5 de febrero, los mexicanos conmemoran una de sus fechas cívicas más relevantes y en N+ Univision te contamos por qué este día es importante para la comunidad.

Este día se conmemora el Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata del documento que rige la vida jurídica, política y social del país y que fue promulgado en 1917, en el contexto de los profundos cambios surgidos luego de la Revolución Mexicana.

La actual Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro y publicada ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación ( DOF). Aunque entró en vigor formalmente en mayo de ese año, su firma marcó un antes y un después en la organización del Estado mexicano, al sentar las bases del sistema político moderno y reconocer derechos sociales inéditos en su época.

Por esta razón, el 5 de febrero es conocido como el Día de la Constitución Mexicana. Al tratarse de un día festivo oficial, gran parte de las escuelas, oficinas gubernamentales y empresas suspenden actividades, pero el primer lunes de este mes. En distintas entidades del país suelen realizarse ceremonias cívicas, actos conmemorativos y eventos culturales, como una forma simbólica de respeto al significado histórico de la fecha.

La Constitución fue un documento que derivó de la Revolución Mexicana

La Constitución de 1917 fue elaborada por el Congreso Constituyente, reunido en Querétaro, durante el periodo en que Venustiano Carranza fue designado Presidente Constitucional de México. Su contenido reflejó la s demandas sociales de amplios sectores de la población que participaron en la Revolución, especialmente campesinos y trabajadores, lo que convirtió a este texto en la primera constitución del mundo en incorporar de manera explícita derechos sociales.

El nuevo orden constitucional definió con claridad la existencia de tres poderes de la Federación, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y estableció que México se conforma como una federación de estados libres y soberanos, unidos bajo una misma Carta Magna.

¿Qué cambió frente a la Constitución de 1857?

Aunque la Constitución de 1857 también fue promulgada un 5 de febrero, la versión de 1917 introdujo cambios de fondo que transformaron la vida institucional del país. Entre las principales innovaciones destacan la ratificación del sistema de elecciones directas y la prohibición de la reelección presidencial, una de las demandas más emblemáticas del movimiento revolucionario.

Asimismo, se eliminó la figura de la vicepresidencia, se fortaleció la autonomía del Poder Judicial y se otorgó mayor soberanía a las entidades federativas. Otro cambio clave fue la creación del municipio libre, que permitió una mayor autonomía política y administrativa a nivel local.

En materia social y económica, la Constitución estableció un ordenamiento agrario relacionado con la propiedad de la tierra, así como derechos fundamentales como la libertad de culto, la educación laica y gratuita, la libertad de expresión y la libertad de asociación. También se fijó la jornada máxima de trabajo de ocho horas, un avance histórico para los derechos laborales en México.

Más de un siglo después de su promulgación, la Constitución de 1917 sigue vigente y es la norma suprema que regula las relaciones entre los ciudadanos y los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Su estructura se divide en una parte dogmática, donde se establecen los derechos y obligaciones de las personas, y una parte orgánica, que define cómo se organizan y funcionan los poderes públicos.

