Qué se sabe del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez mientras hacía una transmisión en vivo

Video ‘Don Rodo’, hermano de ‘El Mencho’ y señalado por lavar dinero para CJGN, fue recapturado: esto se sabe

El caso del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, ha conmocionado a México.

Márquez, quien compartía consejos de belleza en sus redes, fue asesinada el miércoles alrededor de las 18:30 hora local, mientras transmitía en vivo desde su cuenta de TikTok.

Los hechos ocurrieron mientras la mujer se encontraba en el salón de belleza del que era dueña en el municipio de Zapopan, del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

La Fiscalía de ese estado informó en un comunicado que un hombre armado entró al lugar y disparó a la mujer, según investigaciones preliminares.

El caso ha generado indignación entre los miles de seguidores de la influencer, quien también había trabajado como modelo.

Jalisco es una de las entidades de México que, en años recientes, ha sufrido un incremento drástico en los niveles de violencia en el país, con cientos de homicidios, secuestros y desapariciones reportados.

La entidad en semanas recientes estuvo en el centro de la atención mediática por el hallazgo de restos óseos en un rancho que fue utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como campo de adiestramiento.

“Creo que me iban a matar”: la estremecedora declaración de la influencer Valeria Márquez

antes de ser asesinada

Antes de los hechos, en su transmisión en vivo se escuchaba que una de sus colaboradores le informó que un hombre había acudido a su salón de belleza horas antes.

De acuerdo con el video, el individuo se había marchado al ver que ella no se encontraba y prometió volver con la excusa de que debía entregarle un paquete y tomarle una fotografía para comprobar su recepción.

“Que no era un repartidor, y luego, ¿quién? Yo creo que ya me voy a ir, porque ya me ‘ondié’”, dijo la influencer, haciendo referencia a lo extraño de la situación. “A lo mejor me iban a matar”.

Momentos después se observa cómo la mujer se desvanece al ser impactada por los balazos.

“Sigo en shock”, seguidores de la influencer Valeria Márquez

expresan indignación tras el homicidio

Tras los hechos, la cuenta de Tiktok de la mujer fue dada de baja, pero su cuenta en Instagram, donde había acumulado más de 103,000 seguidores, aún sigue activa.

La última historia que publicó aún aparece en la cuenta y en ella se observa de pie posando frente a un espejo.

En sus fotografías más recientes, algunos de sus seguidores expresaron su consternación sobre los hechos.

“Sigo en shock”, escribió una de sus seguidores. “Tuve la oportunidad de conocerla en persona, una persona con una energía muy bonita, no puedo creer que jamás volveré a ver sus lives”.

“Qué triste la verdad es doloroso, es algo oscuro lo que estamos viviendo”, escribió otro usuario.

