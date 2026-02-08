Venezuela

Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor cercano a María Corina Machado

Hijo de Juan Pablo Guanipa exige la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos

Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor cercano a María Corina Machado, fue encarcelado este domingo 8 de febrero.

A través de redes sociales, su hijo confirmó que su padre fue encarcelado tras haber pasado más de 8 meses de “injusta prisión”.

“Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, mencionó.

Asimismo, expresó que hay cientos de venezolanos que igualmente están encarcelados injustamente como su padre.

Finalmente, exigió la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos.

Familiares de presos políticos venezolanos protestan

Decenas de familiares y defensores de derechos humanos protestaron el sábado 7 de febrero frente a una notoria prisión en la capital venezolana para exigir la liberación de sus seres queridos.

Estas protestas se dan luego de que el gobierno de Rodríguez anunció el mes pasado que liberaría a un número importante de prisioneros, pero tanto familias como defensores de derechos humanos han criticado la lentitud del proceso mismo.

Además, el gobierno interino había prometido el cierre de Helicoide, donde se ha dado a conocer que se practica la tortura y abuso físico con los prisioneros. De acuerdo con autoridades, este lugar que antes era un centro comercial sería utilizado como centro cultural.

"Sí se han realizado excarcelaciones a cuentagotas, y yo creo que esto solo está alargando el sufrimiento de todos los familiares", dijo Silva, cuyo esposo está detenido en un centro de reclusión fuera de Caracas.


