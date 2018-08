La misma hiperinflación pero con cinco ceros menos: Venezuela estrena moneda en medio de la crisis

El ajuste y sus efectos

La firma Síntesis Financiera advierte en un reporte enviado hoy a sus clientes que “el compromiso de disciplina fiscal, clave para abatir la inflación no resulta convincente. No sólo por el fuerte gasto laboral que está previsto en los próximos meses, sino por la promesa de que los bonos especiales a la población continuarán con lo cual transmite el mensaje de que la estabilización no va a funcionar. No percibimos rectificación alguna sobre el modelo que trajo la inflación, la debilidad del aparato productivo y la escasez”.