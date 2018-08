¿Se acabó la gasolina más barata del mundo para los venezolanos?

“¿Cuánta gasolina se nos va a Colombia? Toneladas (sic), producto de que en Venezuela los hidrocarburos, la gasolina, decir que se regala es poco. Aquí la gasolina no vale nada. Pero decir eso es mentira, sí vale mucho, la paga el Estado. Tenemos que ir a un uso racional, justo”, anunció Nicolás Maduro el pasado 28 de julio.

Subsidio y contrabando

El subsidio a la gasolina no beneficia a todos los venezolanos por igual. “Las investigaciones que hemos realizado indican que 27% va a la población sumergida en la pobreza, 26% al quintil de mayores ingresos y alrededor de 45% queda en manos de los contrabandistas que adquieren la gasolina a precios ridículamente bajos y la revenden en Colombia”, indica Douglas Barrios.

Censo y control

Entre el 1 y el 5 de agosto, los venezolanos debían registrarse en el “censo automotor” que el gobierno puso en marcha como paso previo a la definición de cuál será el nuevo precio y el acceso a la gasolina. Si bien no ha habido mayor información, está claro que solo quienes posean el 'carnet de la patria' podrán disfrutar de algún mecanismo de subsidio .

“ Si va a ser la manera de poder comprar la gasolina, hay que registrarse, uno no se puede quedar fuera , yo no tengo internet por eso tuve que venir”, dice Carlos Castillo quien trabaja como taxista.

Mientras, José Batista afirma no estar de acuerdo con que aumenten el precio de la gasolina, "Este es un país rico en eso del petróleo, no debería subir, tampoco me parece que pidan el carnet de la patria para venderte, pero esto es lo que hay”, lamenta.