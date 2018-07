Un mes de trabajo no alcanza para 1 kilo de queso: la hiperinflación pulveriza el salario en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- El huracán de la hiperinflación avanzó con furia durante los últimos seis meses y convirtió a Venezuela en una sociedad donde los trabajadores ya no viven del salario. El sueldo mínimo, que actúa como base de la pirámide, tiene una capacidad de compra ridículamente baja tras el incesante incremento de los precios a tal punto que el pago por un mes de trabajo no alcanza para comprar un kilo de queso .

“Tengo tres hijos pequeños, mi esposa no trabaja porque tiene que cuidarlos, no hay dónde dejarlos, el mayor tiene 10 años y la menor cuatro meses. La cosa está ruda y dura, prácticamente no tenemos cómo vestirnos y mucho menos pagar una medicina. Yo también trabajo por las propinas, como tengo cinco años aquí la gente me conoce y hasta me han regalado compotas para la bebé”, añade.