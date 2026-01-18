Papa León XIV

El papa León XIV ha mostrado interés en visitar México "pronto", revela la Arquidiócesis Primada

Según el comunicado de la Arquidiócesis Primada de México, el papa agradeció la invitación y manifestó su intención de viajar al país próximamente para encomendar su pontificado a Nuestra Señora de Guadalupe, aunque no hay fechas oficiales anunciadas aún.

Univision picture
Por:Univision
Video La histórica visita del papa Francisco a México: un viaje marcado por la devoción a la Virgen de Guadalupe

El papa León XIV ha expresado su “deseo e interés” de visitar México “pronto”, tras una invitación formal del cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, durante una audiencia privada con el pontífice en el Vaticano el pasado 14 de enero, poco antes de la audiencia general de los miércoles.

Según el comunicado de la Arquidiócesis Primada de México, el papa agradeció la invitación y manifestó su intención de viajar al país próximamente para encomendar su pontificado a Nuestra Señora de Guadalupe, aunque no hay fechas oficiales anunciadas aún.

La posibilidad de la visita papal ha sido impulsada también por el gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró públicamente que se espera que el papa acuda a México este año 2026 y solicitó a la Secretaría de Gobernación avanzar en las gestiones con la Nunciatura Apostólica para concretar una fecha, reconociendo que, aunque México es un Estado laico, “la gran mayoría del pueblo de México es católica” y que una visita papal tendría gran significado social y espiritual.

"Recuerden que lo invitamos justo el 12 de diciembre a que viniera a México y pues esperamos recibirlo este año", dijo Sheinbaum, y recalcó: "Sí, sería una visita importante”. La presidenta mexicana también destacó que el Papa actual "ha manifestado también su posicionamiento respecto a la pacificación del mundo, sus preocupaciones sobre la migración y otros temas en los que coincidimos en una visión humanista del futuro, no solo de México, sino del mundo entero”, agregó.

“Lo estaríamos recibiendo y obviamente pues él ya con la Iglesia católica haría también en México sus acuerdos, sus arreglos, pero pues vamos a esperar. Yo creo que es muy bueno que venga”, subrayó la mandataria.

No obstante, si bien las gestiones están en curso y las declaraciones de interés del pontífice y del gobierno mexicano reflejan una intención bilateral, la visita aún no ha sido formalmente programada por la Santa Sede ni incluida en el calendario públido del pontífice.

De acuerdo con Aguiar Retes, el papa León XIV podría venir a México en septiembre, cuando haga el viaje trasatlántico a su país, Estados Unidos: “vendría muy bien”. En entrevista exclusiva para N+, el arzobispo mencionó que la primera visita del papa León a México sería por un “breve periodo”, “pero ojalá que la hiciera para todo el país”.

Por su parte, en entrevista con Imagen Radio, el obispo auxiliar de la Archidiócesis de México, Francisco Javier Acero Pérez, dijo que por el momento todo está abierto y está la posibilidad de la visita, pero que este proceso es bastante complicado y estamos frente a una realidad exterior muy cambiante. "Mientras no digan nada el Vaticano y la nunciatura todo es una oportunidad abierta".

Video Papa Francisco visita comunidades indígenas en Chiapas, México
