Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño

Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, fue asesinado a balazos este martes 19 de agosto en Zapopan, Jalisco, México.

La noticia fue confirmada por medios locales como Línea Directa y El Sol de México, quienes señalaron que el incidente sucedió en una pensión de autos donde el cantante se encontraba con una mujer que resultó lesionada y otro hombre, que también perdió la vida.

Los primeros reportes señalan que hombres armados irrumpieron en el lugar a bordo de motocicletas y le dispararon en repetidas ocasiones. Ernesto Barajas, afirman, perdió la vida instantáneamente.

Tras el ataque, la zona fue resguardada por la policía municipal, mientras la Fiscalía del Estado y peritos forenses levantaron evidencias en la escena del crimen. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento, sus familiares no han hecho comentarios al respecto.

¿Quién era Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas nació el 16 de septiembre de 1986. El cantante era fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, conocidos por sus canciones ‘El Deportivo’, ‘Los lujos del R’ y ‘El Güero Bastidas’.

Enigma Norteño es conocido por sus corridos y composiciones vinculadas con el narcotráfico. Tras el asesinato del cantante, en redes sociales han comenzado a difundirse presuntas narcomantas, las cuales señalan que Barajas ya había recibido amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación en 2023 sobre una presentación en Baja California, México.