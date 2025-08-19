Muertes de famosos

Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño

Ernesto Barajas perdió la vida a los 38 años. La noticia de su muerte fue confirmada por medios locales de Zapopan, Jalisco, México.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, fue asesinado a balazos este martes 19 de agosto en Zapopan, Jalisco, México.

La noticia fue confirmada por medios locales como Línea Directa y El Sol de México, quienes señalaron que el incidente sucedió en una pensión de autos donde el cantante se encontraba con una mujer que resultó lesionada y otro hombre, que también perdió la vida.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine
2 mins

Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido
0:59

Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

Univision Famosos
‘Reina de la ketamina’ se declarará culpable de dar a Matthew Perry la sustancia que lo mató
2 mins

‘Reina de la ketamina’ se declarará culpable de dar a Matthew Perry la sustancia que lo mató

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine
2 mins

Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Camilo Ochoa ‘El Alucín’ reveló meses antes de morir que sabía quiénes planeaban atentar contra su vida
3 mins

Camilo Ochoa ‘El Alucín’ reveló meses antes de morir que sabía quiénes planeaban atentar contra su vida

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ vinculado a cártel mexicano: así presumía costosa ropa horas antes de fallecer
0:58

Muere ‘influencer’ vinculado a cártel mexicano: así presumía costosa ropa horas antes de fallecer

Univision Famosos
Muere querido actor de ‘Superman’: su familia rompe el silencio
3 mins

Muere querido actor de ‘Superman’: su familia rompe el silencio

Univision Famosos
Muere Camilo Ochoa 'El Alucín': él era el famoso 'influencer' y sus presuntos vínculos con cártel
2 mins

Muere Camilo Ochoa 'El Alucín': él era el famoso 'influencer' y sus presuntos vínculos con cártel

Univision Famosos
Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'
2 mins

Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'

Univision Famosos
Muere famoso 'influencer' mexicano vinculado a cártel: así le quitan la vida a Camilo Ochoa
2 mins

Muere famoso 'influencer' mexicano vinculado a cártel: así le quitan la vida a Camilo Ochoa

Univision Famosos

Los primeros reportes señalan que hombres armados irrumpieron en el lugar a bordo de motocicletas y le dispararon en repetidas ocasiones. Ernesto Barajas, afirman, perdió la vida instantáneamente.

Tras el ataque, la zona fue resguardada por la policía municipal, mientras la Fiscalía del Estado y peritos forenses levantaron evidencias en la escena del crimen. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento, sus familiares no han hecho comentarios al respecto.

¿Quién era Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas nació el 16 de septiembre de 1986. El cantante era fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, conocidos por sus canciones ‘El Deportivo’, ‘Los lujos del R’ y ‘El Güero Bastidas’.

Enigma Norteño es conocido por sus corridos y composiciones vinculadas con el narcotráfico. Tras el asesinato del cantante, en redes sociales han comenzado a difundirse presuntas narcomantas, las cuales señalan que Barajas ya había recibido amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación en 2023 sobre una presentación en Baja California, México.


Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD