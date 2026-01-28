Noticias Atacan a balazos a dos diputados en Sinaloa, México: ¿Cómo fue la agresión y quiénes son? Un nuevo caso de violencia política se registra en México. Ahora, dos diputados del Congreso del estado mexicano de Sinaloa fueron atacados a balazos este miércoles 28 de enero de 2026.

Video Extraditan a 37 criminales de México a varias ciudades de EEUU

¿Qué pasó hoy en Sinaloa, México?

De acuerdo con reportes, un grupo armado disparó varias veces contra una camioneta en la que viajaban las víctimas, para posteriormente darse a la fuga a bordo de un vehículo color blanco.

Durante la agresión, dos escoltas repelieron el ataque, dejando a uno de los elementos herido de bala. No hay ningún detenido hasta el momento.

Tras la agresión, tanto los diputados como el guardia de seguridad fueron trasladados a hospitales donde reciben atención médica.

Para llevar a cabo la detención de los agresores, autoridades del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo terrestre y aéreo para la búsqueda y localización de los responsables.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, informó que los diputados atacados son de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, quienes resultaron heridos por impactos de arma de fuego.

TARJETA INFORMATIVA #SSPSinaloa informa que, este miércoles 28 de enero de 2026, se registró una agresión contra el diputado Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, quienes resultaron heridos por impactos de arma de fuego. Durante el hecho, los escoltas… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 28, 2026

¿Quién son los diputados atacados hoy en Sinaloa, México?

Sergio Torres Félix

Torres Félix es un político mexicano originario de Culiacán, Sinaloa, nacido el 5 de junio de 1966. Cuenta con dos licenciaturas, una en Contaduría Pública y otra en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ha ocupado cargos operativos en el Ayuntamiento de Culiacán, así como Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC). Su trayectoria política incluye haber sido regidor del Ayuntamiento de Culiacán, diputado local y federal, y Presidente Municipal de Culiacán, entre 2014 y 2016.

También se ha desempeñado como secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa y coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, además forma parte de la actual Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa.

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda es licenciada en Sistemas Computacionales por la Universidad de Occidente, Culiacán, y ha trabajado en la administración pública del estado, así como en la estructura partidista de MC.

Fue Regidora del Ayuntamiento, Directora General del DIF Culiacán y coordinadora de Participación Ciudadana y Desarrollo Social. También ha sido Secretaria de Acuerdos de Movimiento Ciudadano en Culiacán y aspirante a la presidencia municipal por ese partido.

