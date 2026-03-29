Noticias Buque petrolero ruso se acerca a Cuba a pesar del bloqueo de Estados Unidos La embarcación Anatoly Kolodkin, que transporta unos 730 mil barriles de crudo, se encontraba al norte de Haití y se dirige al puerto de Matanzas, en el occidente del país, de acuerdo con datos de transporte marítimo

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La llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para este lunes 30 de marzo de 2026, en un contexto marcado por restricciones al suministro de combustible hacia la isla.

La embarcación Anatoly Kolodkin , que transporta unos 730 mil barriles de crudo, se encontraba al norte de Haití y se dirige al puerto de Matanzas, en el occidente del país, de acuerdo con datos de transporte marítimo.

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Dudas sobre posible intervención

El avance del buque ha generado cuestionamientos sobre la reacción de Estados Unidos. El experto en energía cubana Jorge Piñón, de la Universidad de Texas en Austin, consideró sorprendente que no se haya intentado interceptar el petrolero antes de su cercanía con Cuba. A su juicio, una vez que ingrese a aguas cubanas, será prácticamente imposible detenerlo.

Aunque reconoció que resulta difícil anticipar una respuesta concreta de la Casa Blanca, estimó que las probabilidades de una intervención en este punto son mínimas.

Escasez de combustible

Cuba enfrenta una profunda crisis energética. El gobierno asegura no haber recibido petróleo desde enero, lo que ha derivado en un agravamiento de la escasez. Ante este panorama, el presidente Miguel Díaz-Canel ha implementado medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de gasolina.

La situación se ha visto agravada tras la pérdida de su principal proveedor regional de crudo. Como consecuencia, los precios de los combustibles se han incrementado, el transporte público ha disminuido notablemente y varias aerolíneas han suspendido vuelos hacia la isla. Además, el país ha registrado siete apagones nacionales desde inicios de 2024, dos de ellos en el presente mes.

El Anatoly Kolodkin, que cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo, podría representar un alivio parcial. Sin embargo, el proceso no será inmediato: se estima que la refinación del crudo tome entre 15 y 20 días, más un periodo adicional para su distribución.

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Una vez procesado, el cargamento podría generar alrededor de 250 mil barriles de diésel, suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12.5 días.

Decisión clave para el uso del combustible

El destino de este diésel será determinante. Las autoridades deberán decidir si lo destinan a la generación eléctrica para reducir apagones o al transporte y sectores productivos; esta elección marcará el manejo inmediato de una crisis que mantiene bajo presión a la isla.

JICM