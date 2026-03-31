Cuba ¿Rusia termina con la crisis petrolera en Cuba? Llega buque a la isla Este martes se reportó el arribo de un buque petrolero a Cuba, en medio del embargo que Estados Unidos ha impuesto

Video Polémica por petrolero ruso con ayuda para Cuba: ¿Qué dice la Casa Blanca al respecto?

La crisis energética que vive Cuba parece tener un alivio este martes 31 de marzo de 2026, luego de que se reportó el arribo de un buque petrolero ruso a la isla.

Cuba vive un embargo petrolero por parte de Estados Unidos, quien ha amenazado con imponer aranceles especiales a países que vendan crudo a la isla.

PUBLICIDAD

México, uno de los principales aliados de Cuba, ha manifestado su intención de enviar petróleo a la isla, incluso, la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que empresas privadas están interesadas en realizar las transacciones.

El pasado fin de semana, el presidente Donald Trump dijo que “no tiene ningún problema” con que llegue un barco petrolero a Cuba, haciendo referencia al buque ruso que se dirigía a la isla.

Video ¿Por qué Rusia sí puede enviar un buque con petróleo para ayudar a Cuba? Análisis

¿Rusia termina con la crisis energética en Cuba?

Este martes, la agencia de noticias AFP informó sobre el arribo a Cuba de un buque petrolero de bandera rusa.

En este contenido de N+ Univision te contamos por qué Rusia sí puede enviar un buque petrolero a Cuba.

El buque ruso arribó al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, con el primer cargamento de petróleo crudo que la isla recibe en casi tres meses de bloqueo.

El buque " Anatoly Kolodkin", sujeto a sanciones estadounidenses y cargado con 730.000 barriles de crudo, entró al puerto de Matanzas hacia las 08H15 locales (12H15 GMT), según un equipo de la AFP en el terreno.