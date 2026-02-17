ÚLTIMA HORA
Perú

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí: ¿Por qué lo separó del cargo?

José Jerí fue el séptimo jefe de Estado de Perú en 10 años. Te contamos por qué fue destituido

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte argumentando “incapacidad moral”

Este martes 17 de febrero 2026, el Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí y reveló los motivos para separarlo del cargo.

Más sobre Perú

Papa León XIV visitará Perú este 2026, confirma canciller, ¿Y México también?
1 mins

Papa León XIV visitará Perú este 2026, confirma canciller, ¿Y México también?

América Latina
"Es una afrenta a las víctimas": Perú da amnistía a militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos
2 mins

"Es una afrenta a las víctimas": Perú da amnistía a militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos

América Latina
El aparatoso derrumbe del techo en un centro comercial: hay varios muertos y heridos
1:02

El aparatoso derrumbe del techo en un centro comercial: hay varios muertos y heridos

América Latina
En un minuto: Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años
1:13

En un minuto: Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años

América Latina
Muere Fujimori, el expresidente peruano que pasó de luchar contra Sendero Luminoso a la cárcel por crímenes de lesa humanidad
6 mins

Muere Fujimori, el expresidente peruano que pasó de luchar contra Sendero Luminoso a la cárcel por crímenes de lesa humanidad

América Latina
Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años tras una larga batalla contra el cáncer
3 mins

Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años tras una larga batalla contra el cáncer

América Latina
Sismo de 6,3 de magnitud sacude sur de Perú con epicentro en el Pacífico
1 mins

Sismo de 6,3 de magnitud sacude sur de Perú con epicentro en el Pacífico

América Latina
Antes que Sheinbaum: estas mujeres fueron las primeras en ser elegidas presidentas en Latinoamérica
3:26

Antes que Sheinbaum: estas mujeres fueron las primeras en ser elegidas presidentas en Latinoamérica

América Latina
Un decreto que dice que la transexualidad es un "trastorno mental" desata protestas en Perú
3 mins

Un decreto que dice que la transexualidad es un "trastorno mental" desata protestas en Perú

América Latina
Allanan la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por escándalo con unos relojes Rolex
3 mins

Allanan la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por escándalo con unos relojes Rolex

América Latina

José Jerí accedió como presidente del Congreso en octubre de 2025, con lo cual se convirtió en el séptimo jefe de Estado peruano en 10 años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo que determinó el Congreso, José Jerí fue destituido por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político.

Más información en breve

Relacionados:
PerúNoticias