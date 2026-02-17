ÚLTIMA HORA Perú Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí: ¿Por qué lo separó del cargo? José Jerí fue el séptimo jefe de Estado de Perú en 10 años. Te contamos por qué fue destituido

Video El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte argumentando “incapacidad moral”

Este martes 17 de febrero 2026, el Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí y reveló los motivos para separarlo del cargo.

José Jerí accedió como presidente del Congreso en octubre de 2025, con lo cual se convirtió en el séptimo jefe de Estado peruano en 10 años.

De acuerdo con lo que determinó el Congreso, José Jerí fue destituido por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político.