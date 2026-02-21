Noticias NASA descarta lanzamiento de Artemis II en marzo de 2026 por fallas técnicas El director de la NASA, Jared Isaacman, anunció que el lanzamiento será pospuesto tras registrarse inconvenientes en el sistema del cohete Space Launch System (SLS), diseñado para transportar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años

Video Rumbo a la Luna: La misión Artemis II prepara su histórico vuelo. ¿Cuándo es el gran día?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que la misión lunar Artemis II no despegará en marzo de 2026, como estaba previsto inicialmente, debido a problemas técnicos detectados durante las pruebas recientes del cohete.

La agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) informó que el director de la NASA, Jared Isaacman, anunció este sábado 21 de febrero de 2026 que el lanzamiento será pospuesto tras registrarse inconvenientes en el sistema del cohete Space Launch System (SLS), diseñado para transportar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

¿Qué fallas tuvo Artemis II?

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Isaacman explicó que durante las pruebas realizadas el 20 de febrero de 2026 se detectó una interrupción en el flujo de helio en la etapa de propulsión criogénica provisional del SLS.

Según detalló, los equipos técnicos trabajan en la identificación y solución del problema, mientras se preparan para una probable reversión del vehículo al Edificio de Ensamblaje de Vehículos ( VAB, por sus siglas en inglés) en el Centro Espacial Kennedy. Esta decisión prácticamente descarta la ventana de lanzamiento prevista para marzo. "Independientemente de la falla potencial, el acceso y la solución de cualquiera de estos problemas solo se pueden realizar en el VAB", afirmó.

Isaacman explicó que las botellas de helio del sistema ICPS se utilizan para purgar los motores y presurizar los tanques de hidrógeno líquido ( LH2) y oxígeno líquido ( LOX). Estos sistemas habían funcionado correctamente durante las pruebas anteriores (WDR1 y WDR2). Sin embargo, durante una operación rutinaria para represurizar el sistema, el equipo no logró que el helio fluyera a través del vehículo, lo que encendió las alertas técnicas.

La NASA indicó que el cohete se encuentra en una configuración segura y que actualmente utiliza un sistema de purga terrestre ( ECS) para los motores en lugar del suministro de helio a bordo, mientras continúan las evaluaciones.

Posibles causas de la falla

Entre las posibles causas que analiza la NASA se encuentra una obstrucción en el filtro final ubicado en el umbilical entre el sistema terrestre y el vehículo de vuelo, aunque esta opción parece menos probable según la señal de falla observada. También se investiga una posible anomalía en la interfaz umbilical del sistema de desconexión rápida ( QD), donde anteriormente se han detectado problemas similares.

Otra hipótesis apunta a una falla en la válvula de retención a bordo del vehículo, consistente con una anomalía detectada previamente en Artemis I, aunque para Artemis II se habían implementado medidas correctivas con el fin de minimizar su recurrencia.

La agencia espacial subrayó que cualquier inspección profunda y reparación deberá realizarse en el VAB, lo que implica necesariamente un ajuste en el calendario de lanzamiento y deja fuera de consideración la ventana de marzo de 2026.

"Comenzaremos los preparativos para la reversión, y esto dejará fuera de consideración la ventana de lanzamiento de marzo. Entiendo que la gente esté decepcionada con este avance. Esa decepción la siente especialmente el equipo de la NASA, que ha trabajado incansablemente para prepararse para esta gran hazaña", aseguró el director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

El impacto en el programa Artemis

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y marcará el regreso de astronautas estadounidenses a la órbita lunar después de más de medio siglo desde las misiones del Programa Apolo.

Jared Isaacman reconoció la decepción que puede generar el aplazamiento, tanto entre el público como dentro del propio equipo de la NASA, que ha trabajado durante años para preparar este hito. Recordó que en la década de 1960 también hubo contratiempos importantes, como el ocurrido en la misión Gemini 8, cuando Neil Armstrong debió finalizar prematuramente el vuelo debido a un problema técnico. Poco más de tres años después, Armstrong se convirtió en el primer hombre en caminar sobre la Luna.

" Un ejemplo histórico es que Neil Armstrong pasó menos de 11 horas en el espacio a bordo de la sonda Gemini 8 antes de que su misión finalizara prematuramente debido a un problema técnico. Poco más de tres años después, se convirtió en el primer hombre en caminar sobre la Luna", declaró.

El directivo subrayó que, aunque las expectativas son altas debido al tiempo y la inversión realizados en el programa, la prioridad sigue siendo la seguridad y la confiabilidad del sistema antes de autorizar cualquier lanzamiento.

¿Cuándo será el nuevo lanzamiento?

Por ahora, la NASA no ha establecido una nueva fecha para el despegue de Artemis II. La agencia prevé ofrecer una sesión informativa más amplia a finales de esta semana, en la que detallará el camino a seguir no solo para esta misión, sino también para las siguientes fases del programa.

"Se espera una sesión informativa más extensa a finales de esta semana, en la que delinearemos el camino a seguir, no solo para Artemis II, sino también para las misiones posteriores, para garantizar que la NASA cumpla con la visión del Presidente de regresar a la Luna y, esta vez, quedarse", afirmó en redes sociales Jared Isaacman.

El objetivo de Artemis es regresar a la Luna en los próximos años, establecer una presencia sostenible en su superficie y desarrollar misiones continuas hacia y desde el entorno lunar. Sin embargo, antes de avanzar hacia esa meta, la agencia deberá resolver por completo las fallas técnicas detectadas y garantizar que el sistema esté listo para volar con tripulación.

