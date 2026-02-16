Cuba Costa Rica pide a sus ciudadanos salir de Cuba antes de que vuelos comerciales dejen de operar El Gobierno de Costa Rica hizo un llamado a sus ciudadanos que encuentren en Cuba y requieran de asistencia consular.



Debido de la escasez de combustible, electricidad y productos básicos, como alimentos, agua y medicamentos en Cuba, el gobierno de Costa Rica instó a sus ciudadanos a salir de la isla mientras hay vuelos comerciales disponibles.

De igual manera el gobierno costarrisense recomendó la suspensión de viajes no esenciales a Cuba.

Adicionalmente, las autoridades del país centroamericano informaron a sus nacionales que las posibilidades de evacuar a costarricenses, ya sea residentes o turistas en caso de emergencia son muy limitadas, y que actualmente no se dispone de los recursos económicos ni materiales necesarios para llevar a cabo este tipo de operaciones.

Dijo que pueden comunicarse con el Consulado General de Costa Rica en La Habana al correo electrónico concr-cu@rree.go.cr o a los teléfonos (0053) 7204-6937 / (0053) 7204-6938.

¿Qué pasa en Cuba y por qué hay una crisis de combustible?

En días previos, el régimen informó la falta de combustible para aviones, afectando drásticamente al turismo, su principal fuente de divisas.

Ante la crisis, Rusia anunció la evacuación de aproximadamente 4 mil turistas y la suspensión de rutas aéreas entre ambos países.

Esta situación agrava el aislamiento de la isla y la estabilidad económica del sector turístico cubano podría desencadenar una crisis.