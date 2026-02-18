america latina Suena alerta por temblor hoy en México: ¿Qué pasó en CDMX y Edomex este miércoles 18 de febrero 2026? Este miércoles, la Alerta Sísmica irrumpió en las actividades cotidianas en México; te informamos qué pasó en la CDMX y en Edomex

A las 11:00 horas de este miércoles 18 de febrero de 2026, el sonido de la Alerta Sísmica interrumpió actividades en oficinas, escuelas, viviendas y espacios públicos de la Ciudad de México y el Estado de México, en N+ Univison te compartimos qué pasó hoy.

No se trató de un sismo real, sino del Primer Simulacro 2026, un ejercicio coordinado por autoridades de Protección Civil para fortalecer la capacidad de respuesta ante una emergencia.

De manera simultánea, de acuerdo con las autoridades de México se activaron 13 mil 900 altavoces y se envió un mensaje de alerta a teléfonos celulares en la zona centro del país, como parte del protocolo establecido para este ejercicio.

#SimulacroMetropolitano | Los cinco helicópteros de los #Cóndores de la #SSC continúan con los sobrevuelos en las 16 alcaldías de la #CiudadDeMéxico para la supervisión de las actividades de este simulacro, así como para informar en tiempo real hechos relevantes.… pic.twitter.com/o7i4I7zs4c — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 18, 2026

¿Qué pasó este miércoles 18 de febrero en CDMX y Edomex?

El simulacro se realizó bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2, con epicentro localizado a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a una profundidad de 12 kilómetros.

Por ello, cientos de personas de ambas entidades salieron a las calles y siguieron los protocolos establecidos para este ejercicio de prevención.

El objetivo fue evaluar tiempos de reacción, protocolos internos y coordinación entre autoridades y población.

La activación se llevó a cabo exclusivamente en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.



¿Cuál fue el mensaje que recibieron en celulares?

Además de que sonó en los altavoces, la Alerta Presidencial llegó en los celulares, por medio de este mensaje señalaron que fue un simulacro:

Esto es un SIMULACRO. Este es un mensaje del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Simulacro Regional Ciudad de México - Estado de México 2026. Alerta Presidencial.



Información en desarrollo.