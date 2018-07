En una entrevista inédita, Daniel Ortega vende una realidad paralela de la crisis en Nicaragua

Ortega también dijo que desde hace una semana ya no hay "disturbios" en Nicaragua. "Lo que hay es una normalización del país y luego algunas actividades de manifestaciones tanto en contra como a favor del gobierno", sostuvo el presidente.

No obstante, el pasado martes, una operación conjunta para desarticular las barricadas que habían levantado los ciudadanos que se rebelan al gobierno de Daniel Ortega en Masaya dejó al menos cinco muertos, mientras que decenas de manifestantes se vieron forzados a huir escapando de lo que las organizaciones de derechos humanos denominan "caza de brujas" de los paramilitares contra las personas que estaban tras los tranques.

"Ninguna de las manifestaciones pacíficas ha sido atacada", aseveró el presidente quien también afirmó que "no hay persecuciones a la iglesia católica".

"Adelantar elecciones crearía inestabilidad"



"Es algo que he escuchado, pero no he dicho que vayamos a adelantar elecciones. Más bien adelantarlas crearía inestabilidad, peor aún en estas condiciones", apuntó.