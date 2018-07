MANAGUA, Nicaragua-. Los hermanos Vázquez López tenían una canción plena favorita. Gerald, el mayor, siempre la cantaba junto a sus dos hermanas como una forma de prometerles unidad y apoyo en la vida. La mañana de este lunes, las pequeñas apenas lograron cantar la rola (canción) sobre el ataúd del joven de 23 años. “Hermano, me dijiste que siempre estarías aquí para mí”, balbuceaban.

Dejó una nota pidiendo perdón a sus padres y prometió volver

El joven se sumó a la resistencia a principios de mayo y no se comunicó con sus papás hasta después de un mes. Ante la insistencia de sus progenitores, salió una semana del campus. Sin saberlo nadie, esa fue la despedida de su familia. Susana cuenta que Gerald jugó mucho con sus hermanas, cantaron la canción plena, y una mañana desapareció de la casa. Había regresado a la UNAN-Managua. Dejó una nota pidiendo perdón a sus padres, pero prometió regresar con vida, según su familia. Yader era el que más temía por su hijo, pero Susana, de cierto modo, estaba orgullosa de que Gerald estuviera “luchando por algo justo”.



“Hasta antes que me mataran a Gerald, yo era un gran sandinista como mi familia. Si los paramilitares atacaron, es porque el gobierno dio la orden”, afirma Yader. “Desde allí me arrancan el rojo y negro y me puse el azul y blanco”, agregó el padre de Gerald, en referencia a la bandera del Frente Sandinista y a la de Nicaragua.