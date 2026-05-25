Huelgas de Hambre ‘Nos están matando lentamente’: reclusos del penal de Barinas en Venezuela inician huelga de hambre por presuntos tratos inhumanos Más de 1,300 reclusos del penal de Barinas, en Venezuela, iniciaron una huelga de hambre para denunciar presuntos tratos inhumanos, torturas y falta de alimentos, agua y atención médica, por lo que piden la destitución de funcionarios penitenciarios.

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Colchonetas quemadas, basura acumulada y decenas de reclusos sobre los techos del penal. Más de mil 300 presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en Venezuela, iniciaron este domingo 24 de mayo una huelga de hambre para denunciar presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Desde las torres del centro penitenciario, los internos gritan consignas y entonan el Himno Nacional venezolano, mientras sus familiares esperan a las afueras del penal, angustiados por la falta de información sobre su estado de salud. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido una postura clara sobre la situación.

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El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que al menos mil 200 hombres y 100 mujeres participan en la protesta para exigir mejores condiciones de reclusión y atención a sus demandas, las cuales —aseguran— han sido ignoradas por el Ministerio del Servicio Penitenciario.

De acuerdo con la organización, custodios penitenciarios someten a los internos a maltratos constantes. “Les disparan y los ponen a tragar gas”, denunció el organismo.

Imagen Observatorio Venezolano de Prisiones

La protesta comenzó tras varias semanas marcadas por presuntas decisiones arbitrarias dentro del penal, entre ellas la suspensión de visitas familiares, el aislamiento de internos en celdas de castigo y restricciones en el ingreso de alimentos, agua potable y medicamentos.

Mientras tanto , familiares de las personas privadas de la libertad permanecen en las inmediaciones del centro penitenciario sin conocer el estado real de los reclusos. Algunos aseguran haber visto salir a detenidos, aunque desconocen las condiciones en las que se encuentran.

También trascendió que un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresó al Injuba poco después del mediodía de este domingo, en medio de detonaciones de armas de fuego.

Piden destitución del director del penal

Activistas venezolanos señalan que la situación dentro del Internado Judicial de Barinas se agravó tras la llegada del nuevo director, Elvis Macuare Guerrero, a quien acusan de mantener a más de 120 presos en celdas de aislamiento y sin alimentación adecuada.

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Reclusos difunden video desde el interior

Un video difundido en redes sociales muestra las condiciones dentro del penal. Aunque no está claro cómo uno de los internos obtuvo acceso a un teléfono celular, las imágenes exhiben pasillos llenos de basura, muebles destruidos y condiciones insalubres.

“ Nos están matando lentamente, nos está destruyendo todo, nos quitó todo”, se escucha decir a uno de los reclusos mientras recorre las instalaciones deterioradas del penal.

La principal exigencia de los internos es la destitución de Macuare. “No lo queremos”, grita un grupo de presos en el video, mientras denuncian que permanecen sin agua, camas, alimentos dignos ni acceso a actividades deportivas, además de dormir entre basura.

El activista venezolano Marino Alvarado denunció que los reclusos han referido haber sido sometidos a castigos extremos y a la suspensión de visitas familiares desde hace varios días.

Por su parte, la ONG Provea solicitó este domingo a la Fiscalía venezolana y a la Defensoría del Pueblo una “actuación inmediata” para proteger la vida de los presos que mantienen la protesta por las presuntas torturas y malos tratos.

El Observatorio Venezolano de Prisiones agregó que los reclusos también exigen la destitución del ministro Julio García Zerpa y reclaman la aplicación de medidas relacionadas con el retardo procesal, evaluaciones psicosociales sin manipulación y fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Asimismo, piden acceso oportuno a medicamentos y atención médica, ante denuncias de muertes por tuberculosis dentro del penal.