desaparecida El misterio de la mujer desaparecida en una clínica estética clandestina en Colombia más cerca de resolverse tras nuevas detenciones Yulitza desapareció misteriosamente tras someterse a una cirugía estética en una clínica ilegal. El coche en el que presuntamente se la llevaron cuando se encontraba indispuesta al salir, ha sido localizado a más de 370 millas. Las autoridades han detenido a dos hombres, vinculados al vehículo y con la propietaria del local, que podrían ser claves en la investigación



Video Buscan a Yulitza Tolosa, la mujer que desapareció tras una liposucción en una clínica clandestina

Fue una desaparición insólita. Yulitza Consuelo Tolosa se sometió a una cirugía estética en una clínica clandestina de Bogotá, en Colombia, y se perdió su pista. La investigación de los hechos ha dado un giro este lunes con la captura de dos hombres vinculados al vehículo en el que presuntamente se la llevaron.

Las detenciones ocurrieron en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, luego de que las autoridades localizaran un Chevrolet Sonic gris, identificado en videos y testimonios como el automóvil usado para sacar a Yulitza del centro estético "Beauty Láser", en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

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De acuerdo con medios colombianos, los capturados fueron identificados como Jesús "N" y Kelvis "N", ambos ciudadanos venezolanos. Uno de ellos tendría relación con la presunta propietaria del establecimiento investigado.

Las autoridades investigan el suceso y los responsables de su desaparición podrían enfrentan cargos relacionados con desaparición forzada, ocultamiento de pruebas y obstrucción de la investigación.

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El último rastro de Yulixa tras la lipólisis láser

Yulitza Tolosa desapareció el pasado 13 de mayo de 2026 después de ingresar al centro estético para realizarse una lipólisis láser con sedación, procedimiento que, según la investigación, se practicaba en un establecimiento sin permisos sanitarios ni habilitación oficial.

Testigos y amigas de la mujer relataron que comenzó a presentar complicaciones físicas durante el procedimiento. Horas después fue vista desorientada, con dificultades para caminar y aparentemente bajo fuertes efectos de sedación.

La noche de ese mismo día, las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres y una mujer la sacan del inmueble casi cargándola. Según testimonios citados por medios colombianos, Yulitza lucía pálida y con los labios morados.

Las autoridades aclararon que los dos venezolanos detenidos en Cúcuta no serían los mismos hombres captados en los videos de seguridad sacando a Yulitza Tolosa del centro estético y subiéndola al automóvil. Hasta ahora, Yulixa continúa desaparecida.

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Las clínicas clandestinas, en el punto de mira



El caso también destapó presuntas irregularidades en el funcionamiento de "Beauty Láser". Las autoridades sanitarias confirmaron que el lugar no tenía autorización para realizar procedimientos invasivos ni operar como clínica estética.

Mientras continúan los operativos y la búsqueda de Yulitza, la investigación intenta reconstruir qué ocurrió desde que la sacaron cargando del centro estético hasta la aparición del automóvil en Cúcuta, a más de 372 millas de Bogotá.